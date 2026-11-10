SHBA zhvendos avionët nga një tjetër bazë në Britani për shkak të shqetësimeve ndaj Iranit

SHBA zhvendos avionët nga një tjetër bazë në Britani për shkak të shqetësimeve ndaj Iranit

Avionët ushtarakë amerikanë janë larguar nga baza ajrore RAF Mildenhall në Britaninë e Madhe dhe janë dërguar drejt Gjermanisë, ndërsa autoritetet shqyrtojnë mundësinë e një kërcënimi të lidhur me Iranin.

Sipas “The Wall Street Journal”, e cila citon zyrtarë dhe persona të informuar mbi situatën, dy avionë cisternë amerikanë u nisën nga RAF Mildenhall drejt Gjermanisë të hënën në mëngjes. Gjatë pjesës tjetër të ditës, edhe avionë të tjerë të këtij lloji u zhvendosën në Gjermani dhe në vende të tjera.

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Burimet e cituara nga gazeta thonë se ende nuk është përcaktuar qartë natyra e kërcënimit të mundshëm ndaj bazës RAF Mildenhall, pasi kjo çështje mbetet duke u vlerësuar nga zyrtarët amerikanë.

Ministria britanike e Mbrojtjes nuk pranoi të komentonte aktivitetet ushtarake të shteteve të tjera. Një zëdhënës i saj sqaroi se avionët dhe asetet e tjera lëvizin rregullisht, në përputhje me kërkesat operacionale.

As Pentagoni dhe as Komanda Evropiane e Ushtrisë Amerikane nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave të Reuters për një koment mbi zhvillimin.

Lëvizja nga RAF Mildenhall ndodh disa javë pas largimit të bombarduesve amerikanë B-1 nga baza RAF Fairford, e vendosur në jugperëndim të Anglisë. Ky vendim u mor pas një incidenti sigurie që dyshohet se kishte lidhje me Iranin.

RAF Fairford kishte qenë një qendër e rëndësishme operacionale për bombarduesit amerikanë, të cilët u përfshinë në sulmet kundër Iranit. Pas incidentit të sigurisë, Uashingtoni vendosi që avionët B-1 të mos qëndronin më në këtë bazë.

Muajin e kaluar, kryeministri britanik Andy Burnham deklaroi se aktiviteti në RAF Fairford mund të ishte bashkërenduar me Iranin. Ambasadori iranian në Britaninë e Madhe e hodhi poshtë këtë pretendim.

Zhvendosja e avionëve nga RAF Mildenhall përbën rastin e dytë të ngjashëm në bazat amerikane në Britani. Zhvillimi ka shtuar shqetësimet për sigurinë e instalimeve ushtarake perëndimore, në një kohë tensionesh të larta mes Uashingtonit dhe Teheranit.


Shtuar 10.11.2026 10:43

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