SHBA zhvendos avionët nga një tjetër bazë në Britani për shkak të shqetësimeve ndaj Iranit

Avionët ushtarakë amerikanë janë larguar nga baza ajrore RAF Mildenhall në Britaninë e Madhe dhe janë dërguar drejt Gjermanisë, ndërsa autoritetet shqyrtojnë mundësinë e një kërcënimi të lidhur me Iranin.
Sipas “The Wall Street Journal”, e cila citon zyrtarë dhe persona të informuar mbi situatën, dy avionë cisternë amerikanë u nisën nga RAF Mildenhall drejt Gjermanisë të hënën në mëngjes. Gjatë pjesës tjetër të ditës, edhe avionë të tjerë të këtij lloji u zhvendosën në Gjermani dhe në vende të tjera.
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Burimet e cituara nga gazeta thonë se ende nuk është përcaktuar qartë natyra e kërcënimit të mundshëm ndaj bazës RAF Mildenhall, pasi kjo çështje mbetet duke u vlerësuar nga zyrtarët amerikanë.
Ministria britanike e Mbrojtjes nuk pranoi të komentonte aktivitetet ushtarake të shteteve të tjera. Një zëdhënës i saj sqaroi se avionët dhe asetet e tjera lëvizin rregullisht, në përputhje me kërkesat operacionale.
As Pentagoni dhe as Komanda Evropiane e Ushtrisë Amerikane nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave të Reuters për një koment mbi zhvillimin.
Lëvizja nga RAF Mildenhall ndodh disa javë pas largimit të bombarduesve amerikanë B-1 nga baza RAF Fairford, e vendosur në jugperëndim të Anglisë. Ky vendim u mor pas një incidenti sigurie që dyshohet se kishte lidhje me Iranin.
RAF Fairford kishte qenë një qendër e rëndësishme operacionale për bombarduesit amerikanë, të cilët u përfshinë në sulmet kundër Iranit. Pas incidentit të sigurisë, Uashingtoni vendosi që avionët B-1 të mos qëndronin më në këtë bazë.
Muajin e kaluar, kryeministri britanik Andy Burnham deklaroi se aktiviteti në RAF Fairford mund të ishte bashkërenduar me Iranin. Ambasadori iranian në Britaninë e Madhe e hodhi poshtë këtë pretendim.
Zhvendosja e avionëve nga RAF Mildenhall përbën rastin e dytë të ngjashëm në bazat amerikane në Britani. Zhvillimi ka shtuar shqetësimet për sigurinë e instalimeve ushtarake perëndimore, në një kohë tensionesh të larta mes Uashingtonit dhe Teheranit.