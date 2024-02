Si do ta ndryshojë futbollin kartoni blu dhe për çfarë do të përdoret

Një karton i ri blu pritet të futet në futbollin profesionist si pjesë e provave për lojtarët që ndëshkohen dy herë me kartonë të verdhë që aktualisht do të thotë se pranon të kuqin dhe përjashtohet nga loja.

Që nga Kupa e Botës 1970, futbolli ka përdorur kartonë të verdhë dhe të kuq, por tani është raportuar se një karton i ri mund të futet në lojë.

Sipas The Telegraph, Bordi i Shoqatës Ndërkombëtare të Futbollit ka nënshkruar futjen e një kartoni blu, i cili do të jetë pjesë e një prove për lojtarët që ndëshkohen dy herë me kartonë të verdhë.

Protokolli i ri do të shohë që lojtarët të largohen nga fusha për 10 minuta nëse kryejnë një faull të ashpër ose tregojnë mospajtim ndaj një zyrtari.

Kartoni i ri është vendosur të jetë i kufizuar për faullet e kryera gjatë një ndërhyrje brutale ose ndonjë kundërshtim me gjyqtarin.

Nëse një lojtar merr dy karta blu ose një kombinim të verdhë dhe blu, ai mund të përfundojë duke marrë një karton të kuq.

Është raportuar se protokolli i ri do të shpallet të premten. /Telegrafi/