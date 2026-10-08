Shqipëria përballë Uellsit në sfidën historike të play-off-it, Grima: Vajzat kuqezi meritojnë mbështetjen e tifozëve

Kombëtarja shqiptare e vajzave përgatitet për një përballje që mund të shënojë një moment të veçantë në historinë e saj. Të premten, në orën 18:00, Shqipëria do të presë Uellsin në stadiumin “Loro Boriçi”, në ndeshjen e parë të raundit play-off për Botërorin 2027. Një rezultat i mirë në Shkodër do ta afronte përfaqësuesen kuqezi me një tjetër sukses të rëndësishëm.
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Trajneri Armir Grima e konsideron këtë takim një sfidë me peshë të jashtëzakonshme. Ai pranon forcën e kundërshtarit, por shpreh besimin se skuadra shqiptare mund të luftojë për një rezultat pozitiv dhe ta mbajë të hapur garën përpara ndeshjes së kthimit.
Në prag të kësaj përballjeje të rëndësishme, tekniku i Kombëtares u ka bërë apel tifozëve shqiptarë, veçanërisht atyre shkodranë, që të jenë të pranishëm dhe të mbështesin vajzat kuqezi.
Përballja me Uellsin dhe synimi i Shqipërisë – Përballemi me një ndeshje shumë të rëndësishme, e cila mund të na çojë drejt arritjeve të mëdha, të paprekura më parë nga futbolli i vajzave. E njohim kundërshtarin dhe jemi të vetëdijshëm për vlerat që ai ka.
Uellsi është një ekip i fortë, por ne do të japim maksimumin me grupin që kemi në dispozicion. Besoj se mund të marrim një rezultat pozitiv në Shkodër dhe më pas të shkojmë në ndeshjen e kthimit me mundësinë për të luftuar sërish për një rezultat pozitiv.
Forma dhe atmosfera në ekip – Gjendja e skuadrës nuk është e keqe. Vajzat janë shumë të motivuara dhe e kuptojnë mirë nivelin ku ndodhemi, si edhe rëndësinë e asaj për të cilën po luajmë. Shpresojmë që dëshira dhe entuziazmi i tyre të shërbejnë si forcë për të arritur objektivin.
A është kjo ndeshja më e rëndësishme në drejtimin e Kombëtares? – Është padyshim një ndeshje shumë e rëndësishme. Ne do të përpiqemi ta kthejmë në ndeshjen më të rëndësishme të karrierës sonë.
Mesazhi për tifozët – Do t’u bëja gjithmonë thirrje tifozëve shkodranë të jenë pranë nesh. E di që na mbështesin dhe janë me ekipin, por prania e tyre në stadium do të ishte një nxitje edhe më e madhe për vajzat.
Ju siguroj se këto vajza e meritojnë mbështetjen, sepse kanë dhënë shumë për futbollin shqiptar. Ato e kanë çuar këtë sport në nivele shumë të larta, aty ku nuk e kishim menduar se mund të arrinim kaq shpejt.
Mbështetja e tifozëve do të ishte motivi më i madh për skuadrën. Ne do të përpiqemi t’ua shpërblejmë me një rezultat pozitiv dhe t’i bëjmë të dalin faqebardhë nga stadiumi.