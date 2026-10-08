Deputeti i VV-së: KPK-ja po heton Blerim Isufajn, përmend edhe Përparim Ramën

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Egzon Azemi, ka komentuar në Facebook zhvillimet e fundit në Prokurorinë e Kosovës.
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Sipas pretendimit të tij, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka nisur një hetim ndaj Blerim Isufajt, lidhur me dyshimet se gjatë ushtrimit të detyrës mund të jenë favorizuar persona të caktuar, duke u shmangur ndjekjes penale.
“Paska nisë hetimi i KPK-së ndaj Blerim Isufajt, nën dyshimet se ka ‘mbrojtur’ nga ndjekja ligjore disa ‘peshq’ të mëdhenj”, ka shkruar Azemi.
Në postimin e tij, deputeti ka përmendur edhe kryetarin e Prishtinës, Përparim Ramën.
Postimi i plotë:
Paska nisë hetimi i KPK-së ndaj Blerim Isufajt, nën dyshimet se ka “mbrojtur” nga ndjekja ligjore disa “peshq” të mdhenjë.
Përparim Rama… tik tak, tik tak…