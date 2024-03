Shënoi një gol fantastik, Anis Mehmeti përfshihet në formacionin e javës në Angli

Anis Mehmeti arriti që të realizonte një gol fantastik në përballjen mes Ipswich dhe Bristol City. Ipswich, mban vendin e dytë në Championship, me tre pikë larg Leicester kryesues dhe shumë afër ngjtijes në Premier League. Në ndeshjen kundër Bristol të Mehmetit, Ipswich arriti që të fitonte me përmbysje në shifrat 3-2.

Kështu do të zhvlerësohej edhe goli i shqiptarit, që hapi spektaklin në këtë përballje. Megjithatë falë atij goli të bukur të shënuar, Anis Mehmeti është përfshirë në formacionin më të mirë të javës në Championship.

🌟 See who made @WhoScored's Team of Midweek! 👇#EFL | #SkyBetChampionship pic.twitter.com/a73hPJPpCI

— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) March 7, 2024