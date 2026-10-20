Sendet e nënshkruara nga Messi vidhen në një dyqan në Paris

Një fanellë e Barcelonës dhe një shirit kapiteni me firmën e Lionel Messit janë marrë nga dy persona në një dyqan pranë qendrës së Parisit, në një periudhë kur qyteti po përballet me trazira.
Videot e shpërndara në rrjetet sociale shfaqin dy persona të maskuar me kapuç, të cilët pozonin para kamerës duke treguar sendet e vjedhura. Dyqani ndodhet në afërsi të Place de la Republique, ku janë regjistruar edhe raste vandalizmi.
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Për koleksionistët, këto objekte kanë rëndësi të veçantë ekonomike dhe sentimentale. Vlera e tyre pritet të rritet ndjeshëm me kalimin e viteve.
Raportimet bëjnë të ditur se rreth 2.000 persona janë arrestuar gjatë trazirave, ndërsa protestat paralele janë zhvilluar në mënyrë paqësore dhe kanë mbledhur më shumë se gjysmë milioni pjesëmarrës.
Sendet e veshura dhe të firmosura nga Messi tregtohen për shifra shumë të larta. Tre vjet më parë, gjashtë fanella të përdorura nga ylli argjentinas gjatë triumfit të Argjentinës në Kupën e Botës 2022 në Katar u nxorën në ankand dhe u shitën për më shumë se një milion dollarë secila, duke vendosur rekord në këtë kategori.
Çmimi i fanellës dhe shiritit të kapitenit do të përcaktohet nga elemente të ndryshme, si ndeshja ku janë përdorur, paraqitja e Messit në atë takim, gjendja e sendeve dhe niveli i interesit të koleksionistëve.
Pa të dhëna të tjera, vlera e saktë e tyre mbetet e pamundur të llogaritet. Megjithatë, nëse nuk gjenden përpara se të shiten, sendet mund të arrijnë çmime prej mijëra dollarësh në tregun e zi.