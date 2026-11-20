Jose Mourinho i është përgjigjur spekulimeve për të ardhmen e Endrickut te Real Madridi, duke nënvizuar se sulmuesi brazilian zë një vend kyç në projektin e tij, edhe pse minutat që i ka dhënë deri tani kanë qenë të kufizuara.
Gjatë merkatos së janarit është folur shpesh për mundësinë që Endrick të largohet nga “Santiago Bernabeu”, pasi nuk ka fituar hapësirën që priste në formacionin madrilen.
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Dy klube të mëdha italiane, Roma dhe Milani, janë përmendur si pretendente për shërbimet e tij dhe po e ndjekin me vëmendje gjendjen e sulmuesit.
Megjithatë, Mourinho ka marrë publikisht anën e lojtarit, duke e bërë të qartë se dëshiron ta mbajë në skuadër dhe se e konsideron të rëndësishëm për planet e tij.
“Unë e dua Endrickun, por Real Madridi është më i rëndësishëm se ai. Ne kemi nevojë për Endrickun këtu dhe trajneri i Real Madridit ka nevojë për të”, u shpreh tekniku portugez.
“Kjo është përgjigjja ime për ata që shkruajnë gjëra të tilla dhe për agjentët”.
“Natyrisht, nëse klubi vendos ndryshe, unë do ta respektoj atë vendim. Por, për mua, si trajner i Real Madridit, Endrick është i rëndësishëm. Unë kam nevojë për të”, shtoi Mourinho.
Në këtë mënyrë, trajneri portugez ka shprehur hapur qëllimin për ta mbajtur brazilianin në ekip, ndërsa mbetet për t’u parë nëse kjo do të peshojë në vendimin e klubit gjatë afatit kalimtar të janarit.