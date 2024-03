Rruga e arratisjes së Mohammed Salah nga Liverpooli tashmë është publike

Liverpool është duke e konsideruar seriozisht shitjen e Mohammed Salah gjatë afatit kalimtar të verës.

Nëse negociatat e kontratës me lojtarin nuk do të jenë të suksesshme, klubi do të ishte i gatshëm të dëgjonte oferta prej më shumë se 100 milionë euro. Lëvizja ngre pyetje mbi të ardhmen e Salah në Anfield dhe sugjeron se marrëdhënia e tij me klubin mund të përfundojë pas disa sezonesh të suksesshme.

Al-Ittihad, një nga klubet e shquara në Ligën Profesionale Saudite, vazhdon të tregojë interes për të blerë shërbimet e Mohamed Salah.

Pavarësisht moshës 31 vjeçare, anësori egjiptian mbetet një aset i vlefshëm në botën e futbollit dhe aftësia e tij për të shënuar gola dhe për të krijuar raste e bën atë një objektiv të dëshiruar për ekipet në mbarë botën, përfshirë ato në Arabinë Saudite që kërkojnë të forcojnë skuadrat e tyre me talent të klasit botëror.

Mundësia e largimit të Salah nga Liverpool shënon një moment vendimtar për të dyja palët. Për klubin, shitja e Salah mund të nënkuptojë humbjen e një prej lojtarëve më me ndikim, ndërsa për Salah, do të përfaqësonte një kapitull të ri në karrierën e tij profesionale.

Me Al-Ittihad që do të ruajë interesin e tyre, vendimi përfundimtar do të varet nga Salah dhe se si do të zhvillohen negociatat e kontratës me Liverpool në muajt e ardhshëm. /Telegrafi/