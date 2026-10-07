Rrëfimi i mikut të Jorge Jesus: Si u tentua të kërcënohej trajneri për shkak të Cristiano Ronaldos

Carlos Padrao, një mik i ngushtë i Jorge Jesus, ka hedhur dritë mbi tensionet mes trajnerit të Portugalisë dhe Cristiano Ronaldos, duke pohuar se një bashkëpunëtor i yllit portugez kishte paralajmëruar se Jesus do të humbiste vendin e punës nëse nuk kërkonte falje publike ndaj sulmuesit.
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Pretendimi u bë gjatë një debati në emisionin Jogo Aberto të SIC Noticias, ku Padrao analizoi marrëdhënien e acaruar mes dy figurave kryesore të futbollit portugez.
Sipas rrëfimit të tij, Tiago Craveiro kishte komunikuar me dikë nga rrethi i ngushtë i Jorge Jesus dhe i kishte bërë të qartë se trajneri rrezikonte shkarkimin nëse nuk do të kërkonte falje ndaj Ronaldos në hapje të konferencës për shtyp.
Padrao sqaroi se kërcënimi i supozuar nuk iu drejtua personalisht Jesusit, por mund t’i jetë transmetuar avokatit të tij ose ndonjë personi tjetër të besuar, duke e lënë çështjen të hapur për interpretim.
“Ata tentuan t’i impononin Jorge Jesusit një skenar ku ai duhej t’i kërkonte falje Cristiano Ronaldos,” tha Padrao.
Megjithatë, sipas tij, Jesus në fund zgjodhi të mos kërkonte falje, edhe pse e pranoi se kishte gabuar dhe dha shpjegime për vendimin që kishte marrë.
“Ka dallim mes pranimit të një gabimi dhe kërkimit të faljes,” theksoi Padrao.
Miku i trajnerit portugez zbuloi gjithashtu se Jesus ishte “tejet i pikëlluar” gjatë një bisede që patën të martën në mëngjes.
Në qendër të kësaj përplasjeje qëndron edhe Tiago Craveiro, i cili në të kaluarën ka bashkëpunuar me ekipet operative të FIFA-s dhe UEFA-s, si dhe ka mbajtur postin e administratorit të garave të klubeve në UEFA.
Craveiro u nda nga Federata Portugeze e Futbollit në vitin 2022, përpara se të merrte përgjegjësi strategjike në UEFA. Në fund të vitit 2023, ai u emërua konsulent strategjik i CR7 SA, kompanisë holding të Cristiano Ronaldos.