Gostivar, arrestohet 69-vjeçari pasi iu gjetën armë dhe 110 fishekë

Policia ka arrestuar në Gostivar 69-vjeçarin U.R., pasi gjatë kontrollit të banesës së tij dhe ambienteve ndihmëse u zbuluan armë dhe municion. Kontrolli u realizua me urdhër gjykate.
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Sipas njoftimit zyrtar, më 06.10.2026, efektivët e OVR Gostivar privuan nga liria shtetasin 69-vjeçar. Gjatë kontrollit u sekuestruan një pushkë automatike me karikator që përmbante gjashtë fishekë të kalibrit 7.65 mm, një tjetër karikator me 17 fishekë të të njëjtit kalibër, si dhe disa kuti me gjithsej 110 fishekë të kalibrave të ndryshëm.
Pas arrestimit, i dyshuari u shoqërua dhe u mbajt në stacionin policor. Policia njofton se, pas përfundimit të dokumentimit të rastit, ndaj tij do të paraqitet kallëzim përkatës.