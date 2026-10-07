Ronaldo zbulon tetë mesazhet që Jorge Jesus duhej t’i lexonte në konferencë

Cristiano Ronaldo kishte hartuar tetë pika për Jorge Jesusin, të cilat trajneri i Portugalisë i kishte miratuar për t’i paraqitur gjatë konferencës për media pas përplasjes së fundit mes tyre.
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Futbollisti u largua nga grumbullimi i Portugalisë të mërkurën, më 30 shtator, pasi Jesus nuk e aktivizoi në fitoren 2-1 ndaj Norvegjisë në Ligën e Kombeve.
Pas një takimi sqarues me trajnerin dhe presidentin e Federatës Portugeze të Futbollit, Pedro Proença, 41-vjeçari publikoi një deklaratë ku konfirmoi largimin e tij.
Të martën, më 6 tetor, ylli i Al Nassrit dha më shumë detaje për situatën, duke treguar se mosmarrëveshja kryesore lidhej me vendimin e Jesusit për ta lënë jashtë skuadrës që do të udhëtonte drejt Norvegjisë dhe Danimarkës.
Ronaldo e kundërshtoi këtë qasje, duke theksuar se një vendim i tillë “nuk do të ishte shembull i mirë” për bashkëlojtarët. Ai gjithashtu tregoi se ishte pyetur nëse po e konsideronte tërheqjen nga futbolli ndërkombëtar, ndërsa më pas kërkoi falje “popullit portugez”.
Në deklaratën e tij prej 1,740 fjalësh, Ronaldo përfshiu edhe tetë pikat që kishte aprovuar dhe që Jesus duhej t’i lexonte në konferencën për shtyp:
1. Jesus theksonte se ishte vetë ai që i kishte propozuar Ronaldos një plan për këtë sezon me Kombëtaren, pas një bisede të gjatë dhe shumë pozitive.
2. Trajneri pranoi se e kuptonte sa shumë Ronaldo e përjeton dhe e do Kombëtaren, ndërsa vlerësoi edhe peshën e tij në botë dhe ndikimin pozitiv që ka pasur në ekip gjatë 24 viteve radhazi.
3. Sipas Jesusit, Ronaldo e kishte pranuar planin që i ishte propozuar.
4. Trajneri deklaroi se Ronaldo nuk i kishte vënë asnjëherë në dyshim vendimet e tij dhe se ishte treguar shembullor, besnik dhe profesional.
5. Jesus sqaroi se ndeshja në Norvegji nuk ishte pjesë e planit të tij fillestar për Ronaldon. Megjithatë, pasi pa se sulmuesi ishte rikuperuar fizikisht nga ndeshja e parë, e paralajmëroi se mund t’i duhej ta aktivizonte, ndërsa Ronaldo ishte pajtuar me këtë.
6. Trajneri pranoi se kishte gabuar kur kishte vendosur një futbollist të përmasave të Peles apo Maradonës të nxehej dhe më pas nuk e kishte futur në lojë. Ai shtoi se, po të gjendej sërish në të njëjtën situatë, nuk do ta përsëriste atë veprim.
7. Për ta mbyllur çështjen, Jesus deklaroi se e dëshironte Ronaldon në Kombëtare dhe se ndjenjat e tij ndaj tij ishin shumë të forta. Ai theksoi se, ashtu si Ronaldo i kishte besuar te Al Nassr, edhe në Portugali besonte tek ai.
8. Sa i përket faktit që Ronaldo nuk i përshëndeti tifozët, Jesus tha se kjo çështje ishte diskutuar tashmë. Sipas tij, një lojtar që ka zhvilluar më shumë se 230 ndeshje me Kombëtaren nuk ka nevojë të marrë mësime prej tij për dashurinë ndaj Portugalisë, pasi ai moment frustrimi nuk e fshin asgjë.