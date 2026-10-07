Interi përgatit përforcime pa kosto në mesfushë, Kovacic dhe Anguissa në listë

Interi po punon për të shtuar alternativat në mesfushë dhe në fokusin e klubit janë dy emra të njohur, të cilët mund të jenë të disponueshëm pa pagesë transferimi gjatë verës.
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Mateo Kovacic shihet si një mundësi e mundshme për merkaton e vitit 2027. Mesfushori 32-vjeçar i Manchester Cityt do të mbyllë kontratën me klubin anglez në atë periudhë, ndërsa Interi po e vlerëson rikthimin e tij si pjesë të një politike që synon afrimin e lojtarëve me kosto të ulët.
Nëse nuk rinovon me Manchester Cityn, futbollisti kroat do të ketë të drejtë të negociojë një para-kontratë që nga janari i vitit 2027. Agjentët e tij ia kishin propozuar Kovacicin Interit edhe verën e kaluar, por atëherë palët nuk arritën të avanconin drejt një marrëveshjeje zyrtare.
Klubi zikaltër po rishikon përbërjen e repartit të mesfushës për sezonin e ardhshëm, ndërsa Tuttosport bën të ditur se Kovacic është një prej profileve të analizuar nga drejtori sportiv Dario Baccin.
Avantazhi kryesor i këtij operacioni do të ishte financiar. Nëse e respekton deri në fund marrëveshjen me Manchester Cityn, Kovacic do të mund të transferohej te Interi si lojtar i lirë. Ai iu bashkua klubit anglez në vitin 2023, duke firmosur një kontratë katërvjeçare që zgjat deri në qershor 2027.
Një lëvizje e tillë do të përfaqësonte edhe rikthimin e tij në futbollin italian. Kovacic ka luajtur për Interin nga janari i vitit 2013 deri në vitin 2015, periudhë gjatë së cilës regjistroi 98 paraqitje zyrtare dhe shënoi 8 gola, përpara se të transferohej te Real Madridi.
Emri i kroatit nuk është i vetmi që po shqyrtohet. Interi po kërkon edhe një mesfushor me më shumë forcë fizike se alternativat aktuale të skuadrës dhe në këtë kategori përfshihet Frank Zambo-Anguissa.
Kontrata e mesfushorit kamerunas me Napolin përfundon më 30 qershor 2027, ndërsa negociatat për vazhdimin e bashkëpunimit kanë mbetur pa progres. Sipas Tuttosport, Anguissa ka kërkuar një pagë pranë 6 milionë eurove, ndërkohë që aktualisht përfiton 3.6 milionë euro.
Interi po e ndjek nga afër situatën, pasi e konsideron Anguissan një lojtar me profil më fizik. Në garë ndodhet edhe Milani, ndërsa klubet e tjera italiane mund të shfaqin interes nëse ai largohet si futbollist i lirë. Napoli kishte vendosur një çmim për të gjatë verës së kaluar.
Që prej transferimit te Napoli në vitin 2021, Anguissa ka zhvilluar 179 ndeshje, ka realizuar 15 gola dhe ka dhënë 20 asistime. Ai ishte pjesë e skuadrës napolitane që fitoi titullin e Serie A në vitet 2023 dhe 2025.