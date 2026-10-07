Ronaldo tregon konfliktin me Portugalinë, por përballet me rrezikun e një pezullimi të gjatë

Cristiano Ronaldo ka reaguar publikisht për përplasjen me trajnerin e Portugalisë, Jorge Jesus, duke shpjeguar arsyet e largimit nga grumbullimi i kombëtares pas fitores 2-1 ndaj Norvegjisë në Oslo.
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Kapiteni portugez u largua nga grumbullimi pasi Jesus nuk e aktivizoi në ndeshjen ndaj Norvegjisë, edhe pse e kishte vendosur në pankinën e rezervistëve.
Pas përfundimit të takimit, trajneri deklaroi se i kishte bërë të ditur Ronaldos se mund të futej në fushë, por më pas kishte arritur në përfundimin se “nuk ishte momenti i duhur që Cris të hynte në lojë”.
Për të sqaruar situatën, Ronaldo u takua me Jesusin dhe presidentin e Federatës Portugeze të Futbollit, Pedro Proençën. Pas këtij takimi, 41-vjeçari njoftoi përmes rrjeteve sociale se do të largohej nga grumbullimi i Portugalisë.
“Do t’u tregoj të gjithë portugezëve të vërtetën për arsyet që më shtynë të largohesha”, kishte shkruar Ronaldo.
Të martën, më 6 tetor, futbollisti publikoi një deklaratë të gjatë, ku la të kuptohej se Jorge Jesus kishte cenuar besimin e tij në disa raste.
Sipas raportimeve, në qendër të mosmarrëveshjes ishte vendimi i trajnerit për t’i thënë Ronaldos se nuk do të udhëtonte me ekipin drejt Norvegjisë dhe Danimarkës për dy ndeshjet e tjera të kësaj pauze ndërkombëtare.
Përveç konfliktit me trajnerin, Ronaldo tashmë rrezikon edhe masa disiplinore.
Mediumi portugez A Bola raporton se kapiteni i Portugalisë mund të pezullohet për një periudhë nga një deri në gjashtë muaj, ndërsa ndaj tij mund të vendoset edhe gjobë.
Rregullorja disiplinore e Federatës Portugeze të Futbollit parashikon ndëshkime të rënda për lojtarët që largohen nga grumbullimi i kombëtares pa marrë leje.
Sipas këtij dokumenti, një futbollist i grumbulluar që mungon ose largohet pa arsye të justifikuar nga stërvitja, ndeshja apo një aktivitet i ekipit kombëtar mund të dënohet me pezullim nga një deri në gjashtë muaj. Për lojtarët profesionistë parashikohet gjithashtu një gjobë prej 500 deri në 1,000 euro.
Një dispozitë tjetër përcakton se mungesa ose largimi nga grumbullimi sjell automatikisht edhe pezullimin parandalues të lojtarit, në përputhje me procedurat përkatëse.