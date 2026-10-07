OVL-UÇK falënderon qytetarët dhe veteranët për mbështetjen ndaj UÇK-së

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së u ka shprehur mirënjohje kategorive të dala nga lufta dhe qytetarëve për pjesëmarrjen në protestat në përkrahje të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
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Përmes një reagimi, OVL-UÇK vlerësoi qëndresën dhe kontributin e përbashkët të qytetarëve dhe të kategorive të luftës, duke theksuar se protesta kishte për qëllim mbrojtjen e vlerave dhe figurës së UÇK-së.
“Të nderuara kategori të dala nga lufta e UÇK-së, të nderuar qytetarë.
Falë qëndresës dhe protestës suaj, së bashku arritëm ta mbrojmë UÇK-në. FALEMINDERIT PËR SHËRBIMIN NDAJ ATDHEUT!”, thuhet në reagim.