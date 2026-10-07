OVL-UÇK falënderon qytetarët dhe veteranët për mbështetjen ndaj UÇK-së

OVL-UÇK falënderon qytetarët dhe veteranët për mbështetjen ndaj UÇK-së

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së u ka shprehur mirënjohje kategorive të dala nga lufta dhe qytetarëve për pjesëmarrjen në protestat në përkrahje të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Të lidhura

None found

Përmes një reagimi, OVL-UÇK vlerësoi qëndresën dhe kontributin e përbashkët të qytetarëve dhe të kategorive të luftës, duke theksuar se protesta kishte për qëllim mbrojtjen e vlerave dhe figurës së UÇK-së.

“Të nderuara kategori të dala nga lufta e UÇK-së, të nderuar qytetarë.

Falë qëndresës dhe protestës suaj, së bashku arritëm ta mbrojmë UÇK-në. FALEMINDERIT PËR SHËRBIMIN NDAJ ATDHEUT!”, thuhet në reagim.


Shtuar 7.10.2026 08:20

Tags: , , ,
Zulfaj i kërkon Budapestit përkrahje për kandidaturën e Kosovës në BE

Zulfaj i kërkon Budapestit përkrahje për kandidaturën e Kosovës në BE
Maqedonci: Kosova dhe Gjermania thellojnë partneritetin strategjik në siguri dhe mbrojtje

Maqedonci: Kosova dhe Gjermania thellojnë partneritetin strategjik në siguri dhe mbrojtje
Në gjyqin për spiunazh, Prokuroria rendit provat ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit

Në gjyqin për spiunazh, Prokuroria rendit provat ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit
Rinis gjykimi ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, prokuroria: Provat do të dëshmojnë bashkëpunimin me BIA-n

Rinis gjykimi ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, prokuroria: Provat do të dëshmojnë bashkëpunimin me BIA-n
Qerimi dhe Shabani mohojnë akuzat për spiunazh dhe lidhje me BIA-n serbe

Qerimi dhe Shabani mohojnë akuzat për spiunazh dhe lidhje me BIA-n serbe
Kurti njofton hapjen e tetë poliklinikave të reja stomatologjike në Kosovë

Kurti njofton hapjen e tetë poliklinikave të reja stomatologjike në Kosovë
Enver Dugolli në mbledhjen e KKSB-së në Rahovec, në fokus siguria dhe bashkëpunimi institucional

Enver Dugolli në mbledhjen e KKSB-së në Rahovec, në fokus siguria dhe bashkëpunimi institucional
Kosova dhe Franca angazhohen për projekte të reja infrastrukturore

Kosova dhe Franca angazhohen për projekte të reja infrastrukturore