Kiev nën sulm me raketa balistike, humbin jetën të paktën dy persona

Të paktën dy njerëz kanë vdekur pas një sulmi me raketa balistike të kryer në orët e para të mëngjesit në Kiev, ndërsa Rusia ka shtuar goditjet ajrore ndaj kryeqytetit ukrainas.
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Viktimat u regjistruan në lagjen Darnytskyi, në pjesën juglindore të qytetit, bëri të ditur komanda ushtarake e Kievit.
Goditjet erdhën pas paralajmërimit të dhënë të martën në mbrëmje nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky për mundësinë e një “sulmi masiv” rus ndaj kryeqytetit. Sipas një gazetari të AFP-së, shpërthime janë dëgjuar pothuajse gjatë gjithë natës, ndërsa autoritetet kishin vendosur në gatishmëri banorët për sulme, veçanërisht me raketa balistike.
Autoritetet e Ukrainës e akuzojnë Rusinë për goditje të përsëritura ndaj infrastrukturës kombëtare. Në sulmet e fundit janë dëmtuar edhe objekte energjetike, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë, sipas operatorit ukrainas të rrjetit elektrik, DTEK.
Gjatë ditëve të fundit, në shënjestër kanë qenë edhe dy ura të rëndësishme të Kievit. Kryebashkiaku Vitali Klitschko e cilësoi javën e kaluar gjendjen në qytet si “dramatike”, për shkak të sulmeve të pandërprera ruse.
Aktiviteti ekonomik në kryeqytet është prekur gjithashtu nga alarmet e shpeshta ajrore, të cilat i detyrojnë punonjësit të ndalojnë punën dhe të strehohen.
Raportime për sulme gjatë natës kanë ardhur edhe nga Zaporizhia. Komandanti i distriktit ushtarak, Mikhail Semikin, deklaroi se është goditur “infrastruktura e transportit”.
Informacione ende të pakonfirmuara sugjerojnë se një prej objektivave mund të ketë qenë një urë që bashkon dy brigjet e lumit Dnieper. Ajo ishte përuruar disa javë para nisjes së luftës në shkurt të vitit 2022. Semikin kishte njoftuar edhe të martën për një sulm ndaj një ure në Zaporizhia.