Ronaldo befason djalin e Marcelos me një dhuratë unike për Krishtlindje

Cristiano Ronaldo befasoi djalin e ish-bashkëlojtarit të tij në Real Madrid, Marcelo, duke i dërguar një dhuratë speciale për Krishtlindje Brazilit.

CFARE NDODHI?

Superylli portugez, i cili tani është në librat e Al-Nassr në Arabinë Saudite, kaloi nëntë vjet duke punuar së bashku me Marcelin në Santiago Bernabeu midis 2009 dhe 2018. Dyshja shijuan sukses të konsiderueshëm së bashku, duke fituar dy tituj të La Ligës, katër kurora të Ligës së Kampionëve dhe tre triumfe në Kupën e Botës për Klube FIFA – ndërsa Ronaldo u bë golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave për Los Blancos.

Ronaldo dhe Marcelo kishin një marrëdhënie të mirë brenda dhe jashtë fushës në Madrid, me dyshen që shiheshin shpesh duke bërë shaka në fushën e stërvitjes, por CR7 zgjodhi të merrte një sfidë të re kur u largua nga Spanja për gjigantët e Serie A, Juventus.

Ai ka qëndruar qartësisht në kontakt me Marcelon, i cili është kthyer në Brazilin e tij të lindjes në Fluminense fitues të Copa Libertadores, pasi një dhuratë unike ka bërë rrugën e saj nga Lindja e Mesme në Amerikën e Jugut. Djali i Marcelo-s ishte marrësi me sy yll i asaj pakete, me të riun që postoi në mediat sociale pasi zbuloi një fanellë të nënshkruar nga Al-Nassr nga pesë herë fituesi i Topit të Artë: “Faleminderit shumë Cris. Unë të dua. Ti je idhulli im @cristiano”