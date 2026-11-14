Ronaldinho drejt rikthimit në fushë, një moment nga stërvitja mahnit tifozët

Pas seancës së tij të parë me Ravenna-n, Ronaldinho po përgatitet të luajë sërish në futbollin aktiv. Braziliani pritet të zbresë në fushë për një takim të kampionatit të Serie C.
Ish-ylli i Barcelonës, tashmë 46 vjeç, tregoi në stërvitje se aftësitë e tij mbeten mbresëlënëse. Pamjet e seancës u përhapën në rrjetet sociale dhe tërhoqën shumë vëmendje.
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Ronaldinho iu bashkua klubit në qershor si aksionar dhe ambasador. Në atë kohë u bë e ditur gjithashtu se kishte firmosur si futbollist, me synimin për të luajtur të paktën një ndeshje të Serie C këtë sezon.
Tashmë ai ka përcaktuar edhe sfidën ku dëshiron të rikthehet: takimin në shtëpi kundër Forlit, që është planifikuar për të dielën.
Braziliani ka udhëtuar për këtë arsye drejt Italisë dhe është stërvitur me skuadrën. Kjo mund të jetë e vetmja seancë e tij para paraqitjes që tifozët kanë pritur prej kohësh.
Një video, e publikuar fillimisht nga Fabrizio Romano dhe më pas në llogarinë zyrtare të Ronaldinhos, e tregon atë duke pritur një pasim të gjatë nga bashkëlojtari dhe duke e zotëruar topin me mjeshtëri.
Topi dukej se do t’i kalonte sipër kokës, por Ronaldinho reagoi në çastin e fundit: e ndali me këmbën e djathtë, e kontrolloi me një prekje të vetme dhe më pas ia ngriti përsëri bashkëlojtarit.
Aksioni riktheu në vëmendje teknikën dhe elegancën që e shoqëruan gjatë karrierës. Tifozët tashmë presin ta shohin përsëri në fushë, këtë herë me fanellën e Ravennas.