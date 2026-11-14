Mikautadze synon Barcelonën, Deco e kishte në listën e alternativave gjatë verës

Mikautadze synon Barcelonën, Deco e kishte në listën e alternativave gjatë verës

Georges Mikautadze ka folur sërish për dëshirën që të veshë fanellën e Barcelonës. Sulmuesi gjeorgjian tha se klubi katalunas është skuadra e tij e preferuar që nga fëmijëria dhe se ende i ndjek ndeshjet e tij.

Në një intervistë për DAZN, 26-vjeçari i Villarrealit pranoi se ëndërron të luajë në Camp Nou. Ai u shpreh se po punon vazhdimisht për ta realizuar këtë synim.

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Barcelona kishte shfaqur interes për Mikautadzen gjatë afatit kalimtar të verës. Drejtori sportiv Deco e kishte vendosur në listën e alternativave për të përforcuar sulmin, por klubi katalunas në fund zgjodhi Gabriel Jesusin.

Sipas sulmuesit, interesimi i Barcelonës i dha motivim shtesë për të vazhduar punën dhe për të treguar aftësitë e tij në fushë. Ai beson se mund të bëhet një prej sulmuesve të spikatur të La Ligës; synimi i tij është të ruajë vazhdimësinë në paraqitje dhe të fitojë mundësinë për t’iu bashkuar një ekipi që lufton për trofe.

Mikautadze kishte folur për pëlqimin ndaj Barcelonës edhe disa ditë më parë, në një intervistë për gazetën franceze L’Equipe. Atëherë ai veçoi gjeneratën e Xavit, Andres Iniestas e Sergio Busquetsit, si edhe treshen sulmuese Lionel Messi, Luis Suarez dhe Neymar.

Gjeorgjiani kaloi nga Lyoni te Villarreali në shtator të vitit 2025. Në sezonin e tij të parë në La Liga shënoi 15 gola dhe dha gjashtë asistime, ndërsa këtë edicion ka pasur një rol më të vogël në skuadër.


Shtuar 14.11.2026 19:07

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