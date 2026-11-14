Asllani synon tri pikët ndaj Bjellorusisë: Trajneri kërkon lojë agresive

Asllani synon tri pikët ndaj Bjellorusisë: Trajneri kërkon lojë agresive

Kristjan Asllani foli në prag të përballjes mes Bjellorusisë dhe Shqipërisë në Ligën C të Ligës së Kombeve. Mesfushori i Kombëtares tha se skuadra do të hyjë në fushë vetëm për fitore.

“Trajneri po na kërkon një futboll sa më agresiv”,

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Sipas Asllanit, gjendja e ekipit është shumë e mirë. Kuqezinjtë zhvilluan seancën e fundit stërvitore sot në mëngjes dhe, sipas tij, janë përgatitur mirë. Ai tha se skuadra do ta studiojë edhe kundërshtarin sonte ose nesër, përpara një ndeshjeje që e cilësoi shumë të vështirë.

“Na duhen tri pikët”, u shpreh ai, duke theksuar se Shqipëria do të luajë me karakter dhe agresivitet. Asllani e përshkroi Bjellorusinë si një ekip shumë fizik, gjë që kuqezinjtë e kanë vënë re në ndeshjen e parë të zhvilluar në Tiranë. Ai shtoi se skuadra e di çfarë duhet të bëjë, është në një moment të mirë dhe kërkon ta fitojë takimin.

I pyetur nëse angazhimi do të jetë i njëjtë si në ndeshjen me Finlandën, mesfushori tha se fanella e Kombëtares kërkon më shumë se 100% përkushtim. Ai kujtoi paraqitjen shumë të mirë ndaj Finlandës përpara tifozëve shqiptarë dhe tha se ekipi është i lumtur, por tashmë e ka vëmendjen vetëm te Bjellorusia.

Për mungesën e Ramadanit në mesfushë, Asllani tha se nuk e sheh si problem. Sipas tij, situata të tilla ndodhin në futboll dhe të gjithë lojtarët janë gati. Ai theksoi se Kombëtarja nuk luan për Ramadanin apo Asllanin, por se secili përfaqëson kombin dhe mendon vetëm për Shqipërinë.

Sa i përket mundësisë për të shënuar ndaj Bjellorusisë, Asllani tha se, ndonëse nuk është sulmues, do të dëshironte të gjente golin nesër. Megjithatë, për të përparësi mbetet marrja e tri pikëve dhe përfundimi i ndeshjes me të gjithë të lumtur.

Asllani e lidhi momentin e mirë të Kombëtares me guximin më të madh në lojë dhe kërkesën e trajnerit për futboll agresiv. Ai tha se skuadra në fillim nuk e kuptoi mirë këtë mënyrë loje, por tani gjërat kanë ndryshuar dhe lojtarët po bëjnë një rrugëtim shumë të mirë së bashku.

Duke folur për rolin e tij, mesfushori shpjegoi se skuadra po luan me dy mesfushorë dhe se trajneri kërkon shumë rotacione. Ai është lojtari që lëviz më tepër përpara, ka më shumë hapësirë dhe po godet më shpesh drejt portës. Asllani tha se i pëlqen shumë sistemi aktual i lojës.


Shtuar 14.11.2026 19:08

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