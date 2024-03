Ronald Araujo mund të bëjë gabimin më të madh në karrierë dhe Laporta është shkaktari

Duke folur në zbulimin e dokumentarit ‘Over The Top’ të Ronald Araujo, presidenti i Barcelonës, Joan Laporta pohoi se ai do t’i japë mbrojtësit një kontratë të përjetshme me klubin.

Pyetja është, a mundet Barcelona vërtet të nënshkruajë me një lojtar për gjithë jetën?

Përgjigja është po, por është thelbësore të kuptohet se si funksionon një kontratë e tillë.

Një kontratë e përjetshme nuk e ndalon një lojtar të largohet – ose klubi ta transferojë atë. Thjesht mbron vlerën e lojtarit duke u siguruar që ai kurrë nuk mund të largohet si lojtar i lirë.

Për më tepër, detajet e një kontrate të përjetshme janë më të ndërlikuara si për lojtarin ashtu edhe për klubin. Për shembull, lojtari duhet të pranojë një pagë të caktuar fikse dhe të bjerë dakord se çfarë ndodh kur ai nuk mund të konkurrojë më në një nivel të caktuar.

Një shembull është Andres Iniesta. Në vitin 2017, Barca i dha spanjollit një kontratë të përjetshme, por Iniesta u largua emocionalisht nga klubi vetëm një vit pas kësaj për të vazhduar karrierën e tij në Japoni.

Në rastin e Iniestas, Barça arriti një marrëveshje që e pengonte atë të bashkohej me një ekip tjetër evropian që mund të përballet me Blaugranasit. Kështu, Iniesta ishte i lirë të vazhdonte karrierën e tij jashtë Evropës. Ai e aktivizoi këtë opsion në 2018.

Megjithatë, Iniesta ishte 33 vjeç kur nënshkroi atë marrëveshje dhe tashmë në muzg të karrierës së tij. Araujo është tetë vjet më i ri, gjë që e bën një marrëveshje të tillë të komplikuar për momentin. /Telegrafi/