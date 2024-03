Rivali i Barcelonës po monitoron situatën e Robert Lewandowskit

Atletico Madrid është ende duke monitoruar situatën e Robert Lewandowskit pasi shpreson ta nënshkruajë me të këtë verë, raporton gazetari Florian Plettenberg i Sky Sport .

Ai ka thënë se polaku dëshiron të vazhdojë me Barcelonën dhe nuk kërkon largimin.

“Unë e kuptoj që ai [Lewandowski] patjetër dëshiron të qëndrojë në FC Barcelona gjatë verës! Ai nuk ka plane për një transferim në këtë fazë”, ka shkruar ai.

Lewandowski ka deklaruar vazhdimisht se është i lumtur te Barcelona, por gjërat mund të ndryshojnë shpejt në verë kur një trajner i ri zëvendëson Xavin.

Një skenar i ngjashëm ndodhi në vitin 2020 kur trajneri i atëhershëm i Barçës, Ronald Koeman e la jashtë Luis Suarezin me pretekstin se është ‘shumë i vjetër’.

Sulmuesi uruguaian iu bashkua Atletico Madridit dhe fitoi kampionatin spanjoll atë sezon. Koeman u shkarkua dhe u zëvendësua nga Xavi i cili tani ka njoftuar se do të largohej në fund të sezonit.

Lewandowski ka shënuar 20 gola dhe nëntë asistime në 39 ndeshjet e tij këtë sezon. /Telegrafi/

📍Robert #Lewandowski, understand that he definitely wants to stay at @FCBarcelona in summer! He has no plans for a transfer at this stage …

➡️ But: There's still a lot of interest from Saudi Arabia and interesting clubs from Europe. Atlético is monitoring his situation.

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 27, 2024