Lewandowski i bindur: E mposhtim PSG-në dhe kualifikohemi në gjysmëfinale

Paris Saint Germain dhe Barcelona do të përballen në çerekfinalen e garës më të madhe evropiane për klube, Ligën e Kampionëve.

Sulmuesi polak, Robert Lewandowski ka besim maksimal se ai dhe shokët e tij do të eliminojnë PSG-në dhe do të jetë Barcelona që do të kualifikohet në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve.

“Jam i sigurt se do të luajmë në maksimumin tonë, do të japim më të mirën, duke përmirësuar cilësinë e paraqitjeve tona”.

“Dhe jam i sigurt që do të shkojmë ne në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve”, u shpreh sulmuesi polak.

PSG dhe Barcelona do të ndeshen mes tyre në ‘Parc des Princes’ në datën 10 prill, derisa ndeshja e kthimit luhet një javë më vonë në Kataluni.

Lewandowski po luan sezonin e dytë me Barcelonën, derisa këtë edicion në ka realizuar 19 gola dhe ka dhuruar shtatë asistime në të gjitha garat.

E në rast se arrijnë ta eliminojnë PSG-në, atëherë Barcelona në gjysmëfinale do të përballet me fituesin e çiftit Atletico Madrid-Borussia Dortmund.

Katalanasit nuk e kanë prekur finalen e Ligës së Kampionëve që nga viti 2015, ku atë vit e kishin fituar këtë trofe sa ishte trajner Luis Enrique, aktualisht pjesë e PSG-së.