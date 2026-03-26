Rita Ora mbështet Kosovën dhe Shqipërinë: Fat të mbarë, bëni histori sonte!

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora, ka shprehur mbështetjen e saj për Kosovën dhe Shqipërinë përmes një postimi në Instagram, në prag të ndeshjeve të rëndësishme që zhvillohen sot në Varshavë dhe Bratislavë.
Në mesazhin e saj, ajo u ka uruar fat të dyja përfaqësueseve, duke shprehur shpresën që të bëjnë histori dhe të sigurojnë kualifikimin në Kupën e Botës.
“Fat të mbarë, shpresoj të bëjnë histori dhe të kualifikohen në Kupën e Botës këtë vit”, shkruan Rita Ora.
Postimi është shoqëruar me një imazh ku shfaqen futbollistët e të dyja kombëtareve, së bashku me mesazhet “Forca Kosova” dhe “Forca Shqipëria”.
Sonte nga ora 20:45, Kosova përballet me Sllovakinë, ndërsa Shqipëria me Poloninë.