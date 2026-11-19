Ndeshjet e xhiros së 17-të në Ligën e Parë të Kosovës do të zhvillohen gjatë tri ditëve, duke filluar të premten dhe duke përfunduar të dielën në mbrëmje.
Në këtë xhiro, për herë të parë në këtë sezon të kësaj kategorie, një ndeshje do të luhet nën dritat e stadiumit. Bëhet fjalë për takimin Liria – Rilindja 1974, që është planifikuar të dielën nga ora 17:00 në stadiumin “Përparim Thaqi” në Prizren. Ndërkohë, të premten në orën 13:00, kjo xhiro hapet zyrtarisht me përballjen Ferizaj – Prishtina e Re.
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Shtatë ndeshjet e tjera janë caktuar për të shtunën nga ora 13:00. Çiftet që do të përballen janë: Istogu – Tefik Çanga, 2 Korriku – Kika, Ramiz Sadiku – Trepça, Trepça ’89 – Besa, Vjosa – Suhareka, Vëllaznimi – Lepenci dhe Mitrovica – Dinamo.
Kryesuese e tabelës është Liria me 39 pikë, e ndjekur nga Prishtina e Re me 33 pikë dhe Ferizaj, që renditet i treti me 30 pikë.