Euro vijon të regjistrojë kuotime të dobëta në tregun valutor shqiptar. Sipas tabelës së kursit të këmbimit të publikuar këtë të enjte, më 19 nëntor 2026, monedha europiane blihet me 89.5 lekë dhe shitet me 91 lekë.
Të dhënat e tabelës tregojnë se euro, këmbehet me një diferencë prej 1.5 lekësh mes çmimit të blerjes dhe atij të shitjes.
Të lidhura
None found
Edhe monedha amerikane, dollari, paraqitet në kuota të ulëta, duke u blerë me 81 lekë dhe shitur me 83 lekë.
Ndërkohë, paundi britanik këmbehet me 107 lekë në blerje dhe 109 lekë në shitje, ndërsa franga zvicerane blihet me 96 lekë dhe shitet me 99 lekë.
Dobësimi i euros mbetet një çështje me interes për qytetarët, bizneset dhe sektorin e eksportit, ndërsa kursi i këmbimit ndikon drejtpërdrejt në vlerën e të ardhurave dhe transaksioneve në monedhë të huaj.
Kuotimet e publikuara në tabelë:
Euro: 89.5 lekë / 91 lekë.
Dollar: 81 lekë / 83 lekë.
Paund: 107 lekë / 109 lekë.
Frangë zvicerane: 96 lekë / 99 lekë.