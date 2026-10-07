Rio Ferdinand i del në krah Ronaldos pas kritikave: “Terminologji e çmendur!

Rio Ferdinand i del në krah Ronaldos pas kritikave: “Terminologji e çmendur!

Rio Ferdinand ka reaguar në mbrojtje të Cristiano Ronaldos, ish-shokut të tij të skuadrës te Manchester Unitedi, pas publikimit të një shkrimi kritik ndaj yllit portugez.

Ronaldo, 41 vjeç, u largua para kohe nga grumbullimi i Përfaqësueses së Portugalisë, pasi trajneri Jorge Jesus vendosi të mos e aktivizonte në sfidën kundër Norvegjisë, më 27 shtator.

Të lidhura

None found

Ditën e mërkurë, sulmuesi publikoi një deklaratë në të cilën pretendonte se Jesus kishte thyer premtimet e bëra ndaj tij.

Pas deklaratës, Ferdinand shpërndau në platformën X një artikull të “The Mirror”, të firmosur nga Harry Brent, i cili përmbante kritika të forta ndaj Ronaldos.

Në shkrim, Ronaldo përshkruhej si “narcisist”, ndërsa kërkohej që ai të mos përfshihej më në Kombëtaren e Portugalisë pas deklaratës së gjatë të publikuar prej tij.

Kjo mënyrë përshkrimi nuk u prit mirë nga Ferdinand, i cili reagoi publikisht ndaj artikullit.

“‘Narcisist’? Është terminologji e çmendur për t’u përdorur ndaj një personi që i ka dhënë kaq shumë futbollit dhe vendit të tij.”

“Harry Brent, mblidhe pak mendjen!”, shkroi ish-mbrojtësi i Manchester Unitedit në llogarinë e tij në X.

Ndërkohë, mbetet ende e paqartë se çfarë mase ndëshkuese do të marrë Ronaldo nga Federata Portugeze dhe nëse ai do të jetë i gatshëm për t’u grumbulluar me kombëtaren në ndeshjet e nëntorit.


Shtuar 7.10.2026 19:03

Tags: , , ,
Haaland mund të humbasë miliona euro nëse Manchester City bie nga Liga Premier

Haaland mund të humbasë miliona euro nëse Manchester City bie nga Liga Premier
Ballkani triumfon në transfertë ndaj Llapit dhe merr tri pikë të rëndësishme

Ballkani triumfon në transfertë ndaj Llapit dhe merr tri pikë të rëndësishme
Ronaldinho do të debutojë me Ravennën më 15 nëntor, synon golin e 300-të të karrierës

Ronaldinho do të debutojë me Ravennën më 15 nëntor, synon golin e 300-të të karrierës
Ronaldo: Mosmarrëveshja me Jorge Jesus mund të zgjidhet

Ronaldo: Mosmarrëveshja me Jorge Jesus mund të zgjidhet
Nga Berlini, Duka dhe Ademi shprehin mbështetjen për Ceferin: “Bashkë për një futboll evropian më të fortë

Nga Berlini, Duka dhe Ademi shprehin mbështetjen për Ceferin: “Bashkë për një futboll evropian më të fortë
Dy vjet pas blerjes së Evertonit, pronarët shqyrtojnë shitjen e aksioneve kontrolluese

Dy vjet pas blerjes së Evertonit, pronarët shqyrtojnë shitjen e aksioneve kontrolluese
Maresca flet për herë të parë pas vendimit që dënoi Manchester Cityn

Maresca flet për herë të parë pas vendimit që dënoi Manchester Cityn
Vllaznia ndëshkon lojtarët pas bojkotit të stërvitjes, Alban Xhaferi merr vendim të fortë

Vllaznia ndëshkon lojtarët pas bojkotit të stërvitjes, Alban Xhaferi merr vendim të fortë