Rikthehet Superiorja, njihuni me dy duelet e para të javës së 17-të

Sot rikthehet Superiorja për të luajtur 2 ndeshjet e para të javës së 17-të.

Në orën 13:30 Kukësi do të presë Partizanin, me të dyja skuadrat që do kërkojnë fitoren.

Ndërsa dita do të mbyllet me sfidën Dinamo-Egnatia.

Blutë vijne në këtë duel pas humbjes me Vllazninë dhe rrogozhinasit pas barazimit me Teutën./albeu.com