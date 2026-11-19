Lajme pozitive vijnë për Real Madridin përpara sfidës me Celta Vigon në kuadër të Ligës Premier, pasi Bernardo Silva dhe Aurelien Tchouameni i janë bashkuar sërish stërvitjeve me grupin e ekipit.
Sipas gazetarit të COPE, Melchor Ruiz, të dy mesfushorët morën pjesë në seancën stërvitore të së enjtes bashkë me pjesën tjetër të skuadrës, pasi më parë kishin përjetuar shqetësime fizike gjatë ndeshjeve me përfaqësueset e tyre.
Të lidhura
None found
Tchouameni u kthye nga grumbullimi me Francën me një problem në regjionin e ijeve, ndërsa Bernardo Silva u largua nga kampi i Portugalisë pasi ndjeu shqetësime trupore pas humbjes kundër Danimarkës.
Rikthimi i tyre në stërvitje i jep trajnerit Jose Mourinho më shumë alternativa në mesfushë, megjithëse mbetet për t’u parë nëse të dy do të jenë gati për ndeshjen e radhës.
Vendimi nëse do të aktivizohen do të merret pas një vlerësimi përfundimtar të gjendjes së tyre fizike përpara se të fillojë takimi.
Real Madridi do të presë Celta Vigos të shtunën, më 21 nëntor, në stadiumin “Santiago Bernabeu”, në kuadër të kampionatit spanjoll.