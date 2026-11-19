Vetëm pak orë pas takimit trepalësh me Vladimir Putinin dhe Xi Jinping në Kinë, presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur rezerva të forta për paketën e re financiare prej 70 miliardë eurosh për Ukrainën, gjatë një telefonate me Samitin e “Aleancës së të Gatshmëve” në Berlin.
Sipas Politico, Trump u lidh pasditen e sotme nga avioni presidencial Air Force One me udhëheqësit e mbledhur në Kancelarinë Gjermane, për t’i informuar rreth bisedimeve që zhvilloi me presidentët e Rusisë dhe Kinës në Shenzhen.
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Tre persona të njohur me diskutimin thanë se Trump u shpreh skeptik për miliardat shtesë që “Aleanca e të Gatshmëve” synon për Ukrainën. Madje, dy pjesëmarrës e përshkruan ndërhyrjen e tij si një “shpërthim zemërimi”, duke shtuar se kreu i Shtëpisë së Bardhë kritikoi Bashkimin Evropian dhe mbështetës të tjerë ndërkombëtarë të Kievit, të cilët synojnë të ndajnë 70 miliardë euro për të mbështetur Kievin.
Megjithatë, një pjesëmarrës i tretë dha një version më të zbutur, sipas të cilit Trump u kufizua në theksimin e shumës që mund të kursenin të gjitha vendet nëse lufta do të përfundonte dhe nuk do të kishte më nevojë për financimin e Ukrainës.
Presidenti amerikan u shfaq gjithashtu mjaft optimist për mundësinë e një zgjidhjeje të negociuar të konfliktit në Ukrainë. Sipas burimeve të njëjta, pjesëmarrësit në Samit treguan se Trump foli pozitivisht për shanset e arritjes së një marrëveshjeje përmes bisedimeve dhe përcolli vlerësimin se Vladimir Putin dëshiron paqe.
Në këtë kuadër, ai mendohet të ketë argumentuar se përpjekjet ndërkombëtare duhet të përqendrohen te arritja e një marrëveshjeje paqeje, në vend që të derdhen më shumë fonde për Ukrainën.
Mënyra se si u zhvillua telefonata ka po ashtu rëndësi. Sipas Politico, Trump e thirri në telefon Jared Kushner, i cili ndodhej atë ditë në Gjermani dhe po merrte pjesë në Samit.
Më herët, kancelari gjerman Friedrich Merz kishte pritur, mes të tjerësh, presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe negociatorët amerikanë Steve Witkoff e Jared Kushner, të cilët ndërmjetësojnë midis Ukrainës dhe Rusisë.
Në Samitin e Berlinit morën pjesë gjithsej 26 krerë shtetesh dhe qeverish nga katër kontinente, ndërsa takimi u konsiderua si një lloj kundërpeshe diplomatike ndaj samitit trepalësh në Kinë.
Ndërkaq, në Shenzhen, Vladimir Putin deklaroi se ishte i gatshëm për kompromise që t’i jepnin fund armiqësive në Ukrainë. Në të njëjtën kohë, ai përsëriti akuzat kundër udhëheqjes ukrainase, duke pretenduar se Kievi nuk interesohet për një zgjidhje paqësore.