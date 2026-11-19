Për të 173-ën herë radhazi, qytetarët janë mbledhur përpara Kryeministrisë për të protestuar kundër qeverisë.
Forcat e policisë kanë filluar t’i shtyjnë protestuesit drejt trotuarëve, duke mos i lejuar ata të qëndrojnë në bulevard.
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Ky veprim lidhet me aktin normativ të qeverisë, i cili nuk i lejon protestat as në bulevard.
Protestuesit e cilësojnë këtë akt normativ si antikushtetues, pasi e drejta për të protestuar garantohet nga Kushtetuta.
Gjatë ndërhyrjes së policisë, pjesëmarrësit kanë brohoritur në kor “Poshtë diktatura”, ndërsa efektivët kanë shoqëruar disa prej tyre.