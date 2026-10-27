Reis në formë të përkryer te Trabzonspor, Muçi bëhet lojtari vendimtar i trajnerit

Thomas Reis e ka nisur në mënyrë mbresëlënëse aventurën te Trabzonspor: gjashtë ndeshje dhe po aq fitore. Skuadra ka dhuruar paraqitje bindëse e spektakël, duke i kthyer pikët e grumbulluara në ngjitje në renditje. Aktualisht mban vendin e tretë, vetëm tri pikë larg kreut, ku ndodhet Galatasaray, fitues 2-1 ndaj Fenerbahces.
Një prej ndeshjeve të fundit u mbyll me fitoren 3-4 të ekipit nga Trabzoni, pas një sfide të mbushur me gola. Ernest Muçi pati rol të rëndësishëm, duke kontribuar në tri nga katër golat e skuadrës. Shqiptari dhuroi tri asiste, duke gjetur hapësirat e duhura dhe duke shërbyer për shokët e ekipit. Aksionet e koordinuara i siguruan Trabzonsporit tri pikë të vlefshme.
Të lidhura
None found
Me këtë ecuri të Reis, Muçi mund të shihet si një burim i veçantë energjie për trajnerin: në çdo fitore të arritur deri tani, sulmuesi i Kombëtares ka dhënë kontributin e tij. Seria nisi kundër Galatasaray-t, kur Trabzonspori triumfoi 4-0. Muçi nuk shënoi dhe as asistoi, por ushtroi presion të vazhdueshëm në sulm dhe ndihmoi në krijimin e hapësirave për golat, ndonëse u ndëshkua me karton të verdhë.
Përballë Samsunspor, Muçi shënoi në fitoren 0-3 në transfertë, ndërsa në ndeshjen pasuese asistoi në suksesin 2-4 kundër KuPS në Conference League. Në përballjen e kampionatit me Besiktasin, ai krijoi volum të madh loje, por u zëvendësua në pjesën e dytë. Një zëvendësim ndodhi edhe në takimin kundër Hearts në Ligën e Konferencës.
Paraqitjen më të bujshme Muçi e pati ndaj Caykur Rizespor, në fitoren 3-4. Ai përgatiti tri gola dhe u shpall lojtari i ndeshjes. Këto të dhëna pasqyrojnë ndikimin që shqiptari po fiton nën drejtimin e Thomas Reis, i cili deri tani ka nxjerrë më të mirën nga sulmuesi i Kombëtares.