Lavrov paralajmëron se lufta në Ukrainë mund të përshkallëzohet dhe kritikon synimet e Evropës për negociatat

Lavrov paralajmëron se lufta në Ukrainë mund të përshkallëzohet dhe kritikon synimet e Evropës për negociatat

Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergei Lavrov, u shpreh të martën se konflikti në Ukrainë do të vijojë dhe mund të bëhet edhe më i ashpër, njoftuan agjencitë ruse të lajmeve.

Lavrov komentoi edhe telefonatën e së martës mes presidentit rus, Vladimir Putin, dhe udhëheqësve të Finlandës e Norvegjisë. Sipas tij, në bisedë nuk u paraqitën propozime të reja lidhur me konfliktin ukrainas.

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Kryediplomati rus pretendoi se shtetet evropiane po synojnë të përfshihen në procesin e negociatave, por nuk kanë ofruar ide të reja për zgjidhjen e konfliktit.

Këto deklarata vijnë ndërsa përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë vazhdojnë të jenë një çështje qendrore në marrëdhëniet e Rusisë me vendet evropiane.


Shtuar 27.10.2026 17:48

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