Lavrov paralajmëron se lufta në Ukrainë mund të përshkallëzohet dhe kritikon synimet e Evropës për negociatat

Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergei Lavrov, u shpreh të martën se konflikti në Ukrainë do të vijojë dhe mund të bëhet edhe më i ashpër, njoftuan agjencitë ruse të lajmeve.
Lavrov komentoi edhe telefonatën e së martës mes presidentit rus, Vladimir Putin, dhe udhëheqësve të Finlandës e Norvegjisë. Sipas tij, në bisedë nuk u paraqitën propozime të reja lidhur me konfliktin ukrainas.
Të lidhura
None found
Kryediplomati rus pretendoi se shtetet evropiane po synojnë të përfshihen në procesin e negociatave, por nuk kanë ofruar ide të reja për zgjidhjen e konfliktit.
Këto deklarata vijnë ndërsa përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë vazhdojnë të jenë një çështje qendrore në marrëdhëniet e Rusisë me vendet evropiane.