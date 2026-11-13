Real Madridi siguron përforcimin e parë për sezonin 2027/28

Real Madridi siguron përforcimin e parë për sezonin 2027/28

Latif Issman do t’i bashkohet Real Madrid Castilla në verën e vitit 2027. Klubi madrilen nënshkroi këtë të premte marrëveshjen për mesfushorin 20-vjeçar të UD Logrones, duke siguruar kështu transferimin e parë për sezonin 2027/28.

Para se të shkojë në Valdebebas, Issman do ta mbyllë sezonin aktual me skuadrën nga La Rioja. Kontrata e tij me UD Logrones përfundon më 30 qershor 2027, ndaj kalimi te ekipi i dytë i Real Madridit është parashikuar për sezonin e ardhshëm. Shuma e marrëveshjes nuk është publikuar dhe nuk është konfirmuar nëse transferimi do të kryhet pa kosto.

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Sipas gazetës Marca, Real Madridi e ndiqte mesfushorin që prej verës së kaluar. Bisedimet morën më shumë intensitet në javët e fundit, përpara se palët të arrinin marrëveshjen përfundimtare.

Në negociata ka ndihmuar edhe raporti mes dy klubeve. Gjatë afatit kalimtar të dimrit të kaluar, ato kishin rënë dakord për kalimin e Manex Rezolas te Real Madrid C. Ai bashkëpunim i mëparshëm i hapi rrugë edhe transferimit të Issmanit.

Issman e nisi formimin te grupmoshat e SD Logrones dhe më pas kaloi në ekipet e të rinjve të UD Logrones. Pasi luajti me të rinjtë e Divizionit të Nderit dhe me skuadrën rezervë, ai debutoi me ekipin e parë në vitin 2025.

Me përparimin e tij, mesfushori është kthyer në një pjesë të rëndësishme të skuadrës që luan në Primera Federacion. Në sezonin 2026/27, ai ka regjistruar 10 ndeshje në kampionat, tetë si titullar, si dhe një asistim.


Shtuar 13.11.2026 19:31

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