Ish-truproja e Hamasit shpallet fajtor në Britani, kërkohet në Gjermani për një komplot të dyshuar

Mohammed Alfatih, 40 vjeç, i njohur edhe si Mohammed Naim, është shpallur fajtor në Britaninë e Madhe pas një sulmi me thikë ndaj një përmbaruesi gjyqësor në Birmingham. Ai është identifikuar si ish-truproje i Hamasit dhe si djali i një zyrtari të lartë të organizatës.
Alfatih kërkohet edhe nga autoritetet gjermane, të cilat dyshojnë se është përfshirë në një plan për sulme kundër objektivave izraelite dhe hebraike në Evropë.
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Siç raporton gazeta britanike The Guardian, të premten ai u shpall fajtor për plagosje të paligjshme, posedim të dy thikave dhe dëmtim kriminal të pronës. Juria e shpalli të pafajshëm për akuzën më të rëndë, atë të plagosjes me dashje.
Incidenti ndodhi më 14 tetor 2025, jashtë banesës së Alfatihut në Birmingham. Në gjyq, prokuroria paraqiti pamje ku ai shihej teksa godiste me thikë xhamin e thyer të një furgoni dhe tundte dy thika të mëdha kuzhine.
Përmbaruesi Kevin Bucknall pësoi prerje në kokë dhe mori trajtim në spital. Alfatih deklaroi se veprimet e tij kishin qenë në vetëmbrojtje.
Paralelisht me çështjen në Britani, ndaj tij po zhvillohet një hetim në Gjermani. Sipas The Guardian, Alfatih dyshohet se ishte pjesë e një rrjeti të lidhur me Hamasin që planifikonte të godiste objektiva hebraike dhe izraelite në Gjermani dhe Austri.
Në shtator, prokurorët gjermanë akuzuan shtatë persona të dyshuar si anëtarë të Hamasit për një komplot kundër objektivave izraelite dhe hebraike në Evropën Qendrore, rreth përvjetorit të dytë të sulmit të 7 tetorit ndaj Izraelit.
Autoritetet gjermane thonë se Mohammed A. kishte rol të rëndësishëm në transportimin dhe ruajtjen e armëve. Procedimi ndaj tij po zhvillohet veçmas, sepse ai u arrestua në Britani dhe nuk u kthye në Gjermani.
Hetuesit gjermanë pretendojnë gjithashtu se Alfatih kishte lidhje me drejtues të Hamasit dhe kishte regjistruar më parë një video për të marrë përgjegjësinë, në emër të organizatës, për një sulm. Sipas hetimit, komploti i dyshuar u pengua nga shërbimi gjerman i inteligjencës së brendshme, pas informacioneve të marra nga Mossad, shërbimi sekret izraelit.
Kur ndodhi sulmi ndaj përmbaruesit, Alfatih ishte nën mbikëqyrjen e një njësie kundër terrorizmit. Vetëm pak ditë përpara incidentit në Birmingham, ai ishte liruar me kusht ndërsa hetohej nën dyshimin për një vepër terroriste.
Juria që shqyrtoi çështjen në Britani nuk u vu në dijeni as për lidhjet e pretenduara të Alfatihut me Hamasin, as për hetimin kundër terrorizmit ndaj tij.
Alfatih ka lindur në Gjermani. Ai mori azil në Britani në vitin 2015 dhe shtetësinë britanike në vitin 2020. Sipas raportimeve, përpara se të zhvendosej në Mbretërinë e Bashkuar, ishte fotografuar duke punuar për një ish-udhëheqës të Hamasit. Gjermania kërkon ekstradimin e tij, kërkesë që pritet të shqyrtohet pasi ai të vuajë dënimin në Britani.