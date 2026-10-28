Real Madridi shpreh ngushëllime pas aksidentit tragjik hekurudhor në Toledo

Pas aksidentit të rëndë me tren në provincën e Toledos, në Spanjë, ku raportohet se ka të vdekur dhe të lënduar, Real Madridi ka publikuar një deklaratë zyrtare.
Klubi shprehu tronditjen e thellë për ngjarjen dhe u dërgoi ngushëllime familjeve të personave që humbën jetën, duke shprehur mbështetje edhe për të gjithë të prekurit.
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“Real Madrid CF dëshiron të shprehë tronditjen e tij më të thellë për aksidentin tragjik hekurudhor që ndodhi në provincën e Toledos”, thuhet në komunikatën e klubit.
Gjiganti madrilen përcolli gjithashtu solidaritet për të lënduarit, si dhe për familjarët dhe të afërmit e viktimave.
Real Madridi vlerësoi punën e ekipeve të emergjencës dhe të personelit të angazhuar në operacionet e shpëtimit, duke u shprehur mbështetje për ta në këtë periudhë të vështirë.
Klubi theksoi se ndan dhimbjen me të gjithë ata që janë prekur nga tragjedia dhe me familjet që kanë humbur njerëzit e tyre të dashur.