Lionel Messi vendos një rekord të jashtëzakonshëm në historinë e Topit të Artë

Lionel Messi u rendit sërish mes pesë futbollistëve më të votuar për Topin e Artë, duke regjistruar një arritje të paprecedentë në historinë e këtij trofeu individual prestigjioz.
Argjentinasi, lojtari me më shumë fitore në historinë e çmimit, mungoi fizikisht në ceremoninë madhështore të së hënës mbrëma në Londër. Megjithatë, emri dhe trashëgimia e tij u përmendën disa herë në “London Palladium”.
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Në votimin përfundimtar të edicionit të këtij viti, Messi zuri vendin e pestë dhe mbeti një prej figurave qendrore të ceremonisë.
Në moshën 39-vjeçare, futbollisti nga Rosario zhvilloi një sezon të pazakontë për një lojtar të moshës së tij. Qëndrueshmëria e tij e jashtëzakonshme u vlerësua sërish nga juria.
Ky pozicion mes pesë më të mirëve është një tjetër dëshmi e vazhdimësisë së rrallë që Messi ka treguar gjatë karrierës së tij.
Ai është nominuar 17 herë për Topin e Artë, duke u bërë futbollisti i dytë me më shumë nominime pas Cristiano Ronaldos, i cili ka 18.
Nga 17 paraqitjet në listën e kandidatëve, Messi është renditur në pesëshen e parë në 16 raste. Përjashtim bën vetëm debutimi i tij në vitin 2006.
Renditja e Messit në Topin e Artë:
2006: Vendi i 20-të
2007: Vendi i 3-të
2008: Vendi i dytë
2009: Vendi i parë
2010: Vendi i parë
2011: Vendi i parë
2012: Vendi i parë
2013: Vendi i dytë
2014: Vendi i dytë
2015: Vendi i parë
2016: Vendi i dytë
2017: Vendi i dytë
2018: Vendi i 5-të
2019: Vendi i parë
2021: Vendi i parë
2023: Vendi i parë
2026: Vendi i 5-të
Arritjet dhe statistikat e sezonit 2025–26
Kur shumëkush mendonte se Messi nuk do të ishte më në majë, ai iu përgjigj me një sezon të jashtëzakonshëm për nga shifrat dhe sukseset.
Gjatë vitit të kaluar, ylli i lindur në Rosario ndryshoi historinë e një klubi në Shtetet e Bashkuara dhe tërhoqi sërish vëmendjen e botës me fanellën e Albiceleste.
Faktorët kryesorë pas vendit të pestë në Topin e Artë
Paraqitje e jashtëzakonshme në Kupën e Botës: Messi e udhëhoqi kombëtaren e Argjentinës drejt finales së Kupës së Botës 2026, me një paraqitje dominuese. Turneun e mbylli me 8 gola dhe 4 asistime, duke mbajtur ekipin mbi supet e tij dhe duke treguar se aftësia e tij për të konkurruar në nivelin më të lartë mbetet e paprekur.
Dominim në MLS: Ai e ndryshoi Inter Miami dhe e çoi skuadrën nga Florida drejt trofeut të parë të Kupës MLS, një arritje me rëndësi për futbollin e Amerikës së Veriut.
Statistika të jashtëzakonshme: Edhe si veteran, Messi regjistroi shifra më të larta se ato të shumë sulmuesve në kulmin e karrierës. Gjatë sezonit ishte i përfshirë drejtpërdrejt në 75 gola.
Statistikat e Lionel Messit në sezonin 2025–26:
49 ndeshje të luajtura
45 gola
30 asistime
4 kartonë të verdhë
0 kartonë të kuq
1 trofe
Një sfidë e fituar ndaj kohës
Paraqitja e Messit në Topin e Artë të vitit 2026 është një dëshmi e veçantë e jetëgjatësisë së tij në futbollin modern.
Menjëherë pasi mbushi 39 vjeç, argjentinasi u rendit sërish mes pesë kandidatëve më të mirë për çmimin më prestigjioz të futbollit botëror.
Një legjendë e gjallë.