Një rrugë në Trabzon do të marrë emrin e Mohamed Salahut

Komuna e Yomras, në qytetin turk të Trabzonit, ka vendosur t’i kushtojë një rrugë Mohamed Salahut, yllit egjiptian të Trabzonsporit.
Vendimi u miratua në këshillin lokal me mbështetjen unanime të anëtarëve. Pas votimit, autoritetet nisën procedurat ligjore për zbatimin e tij.
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Kryetari i Yomras, Mustafa Beyik, i tha kanalit On Sport se nisma lindi nga dëshira për të nderuar futbollistin dhe për të shprehur rëndësinë që ka prania e tij te Trabzonspori për banorët e zonës. Sipas tij, tifozët e pritën me entuziazëm ardhjen e Salahut, si për paraqitjet në fushë, ashtu edhe për spektaklin që dhuron në stadium.
Beyik shpjegoi se autoritetet lokale donin që krenarinë dhe gëzimin e banorëve ta shndërronin në një nderim zyrtar. Fakti që Salahu banon brenda kufijve administrativë të Yomras ndikoi në vendimin për t’i dhënë emrin e tij një rruge.
Për emërtimin e rrugëve me emra personalitetesh të huaja, rregullat në Turqi kërkojnë miratimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Komuna paraqiti kërkesë zyrtare dhe mori përgjigje pozitive brenda një jave, ndonëse procesi zakonisht zgjat më shumë për shkak të shqyrtimit të të dhënave, historikut dhe prejardhjes së personit të propozuar.
Procedurat e nevojshme tashmë kanë përfunduar. Vendosja e tabelave me emrin e ri pritet të nisë së shpejti, ndërsa data e inaugurimit do të caktohet më vonë.
Kryetari i komunës bëri të ditur se drejtuesit e Trabzonsporit ia kanë përcjellë vendimin Salahut përmes anëtarëve të bordit drejtues. Futbollisti, sipas Beyikut, është gëzuar shumë për nderimin, që do ta bëjë emrin e tij të përhershëm në një rrugë të zonës ku jeton.