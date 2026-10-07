Real Madridi sheh Alex Scott si alternativën e ardhshme për mesfushën

Real Madridi ka nisur të ndjekë nga afër situatën e mesfushorit të Bournemouthit, Alex Scott. Sipas Alex Crook të talkSPORT, klubi spanjoll ka dërguar skautë për të vëzhguar 23-vjeçarin.
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Anglezi renditet ndër lojtarët më premtues të repartit të mesfushës në Ligën Premier. Kohët e fundit, ai zhvilloi edhe debutimin me kombëtaren e Anglisë, në përballjen ndaj Çekisë në Ligën e Kombeve.
Scott u dallua veçanërisht në triumfin 7-0 kundër Kroacisë. Forma e tij gjatë sezonit të kaluar tërhoqi vëmendjen e Chelseat, i cili paraqiti një ofertë për transferimin e tij.
Bournemouthi vendosi ta refuzojë propozimin e klubit londinez, por Chelsea vazhdon të jetë i interesuar për shërbimet e mesfushorit.
Tashmë, në këtë garë mund të hyjë edhe Real Madridi, që prej një kohe po kërkon një futbollist me karakteristika të përafërta me ato të Toni Kroos dhe Luka Modric.
Një nga pikat e forta të Scott është aftësia për të shmangur presionin, për ta çuar topin përpara dhe për t’i dhënë ritëm ndeshjes.
23-vjeçari paraqitet gjithashtu i sigurt në detyrat mbrojtëse, çka e bën një mesfushor me profil të gjithanshëm.
Klubi madrilen mund ta konsiderojë Scottin si një investim afatgjatë, me synimin që ai të fitojë gradualisht një rol të rëndësishëm në “Santiago Bernabeu”.