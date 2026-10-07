Mickoski i përgjigjet Jotovës: Disa vende të BE-së kanë harruar vlerat e unionit

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, reagoi ndaj deklaratës së presidentes së Bullgarisë, Iliana Jotova, e cila tri ditë më parë e përmendi atë në kuadër të fazës së re të marrëdhënieve mes Shkupit dhe Sofjes.
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“Faleminderit për këshillën. Në rininë time kam kaluar shumë vite në BE dhe i njoh shumë qartë vlerat e Konrad Adenauerit dhe Robert Schumanit. Megjithatë, supozoj se disa shtete anëtare, të rehatuara në kolltukët e tyre në Bruksel, i kanë harruar këto vlera pasi u anëtarësuan”, deklaroi Mickoski.
Ai i bëri këto komente gjatë hapjes së kopshtit të ri “8 Prilli” në Komunën e Shuto Orizarës. Reagimi erdhi pas qëndrimit të Jotovës për takimin e nesërm mes ministrave Timço Mucunski dhe Velislava Petrova. Presidentja bullgare tha se, që dialogu të jetë serioz, Mickoski duhet ta studiojë me kujdes politikën evropiane të zgjerimit dhe se Shkupi duhet të heqë dorë nga paraqitja e çështjes si një problem dypalësh./Telegrafi/