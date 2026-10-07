Duncan Castles paralajmëron një ndëshkim ekstrem për Manchester Cityn

Manchester City rrezikon një masë të rëndë që mund të ndikojë thellësisht në të ardhmen e klubit anglez.
Gazetari Duncan Castles deklaroi se klubi mund të përjashtohet nga Liga Premier dhe madje të humbasë pronësinë e Abu Dhabit, nëse konflikti me ligën do të përshkallëzohet më tej.
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Në podkastin “The Transfers”, Castles tha se masat e mundshme mund të përfshijnë edhe refuzimin nga EFL-ja për ta pranuar Manchester Cityn në cilindo prej divizioneve të saj. Një vendim i tillë do ta nxirrte klubin jashtë sistemit të ligave profesionale në Angli.
Sipas tij, ndëshkimi mund të shkojë edhe më tej, duke përfshirë largimin e pronarëve, drejtorëve dhe drejtuesve të klubit.
Këto deklarata vijnë pas vendimit të një komisioni të pavarur, i cili e gjeti Manchester Cityn fajtor për 114 nga 115 shkelje të rregullave financiare të kryera gjatë periudhës 2009-2018.
Manchester City i ka mohuar akuzat dhe ka apeluar vendimin. Deri tani, ndaj klubit nuk janë bërë të ditura sanksione përfundimtare.