Duncan Castles paralajmëron një ndëshkim ekstrem për Manchester Cityn

Duncan Castles paralajmëron një ndëshkim ekstrem për Manchester Cityn

Manchester City rrezikon një masë të rëndë që mund të ndikojë thellësisht në të ardhmen e klubit anglez.

Gazetari Duncan Castles deklaroi se klubi mund të përjashtohet nga Liga Premier dhe madje të humbasë pronësinë e Abu Dhabit, nëse konflikti me ligën do të përshkallëzohet më tej.

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Në podkastin “The Transfers”, Castles tha se masat e mundshme mund të përfshijnë edhe refuzimin nga EFL-ja për ta pranuar Manchester Cityn në cilindo prej divizioneve të saj. Një vendim i tillë do ta nxirrte klubin jashtë sistemit të ligave profesionale në Angli.

Sipas tij, ndëshkimi mund të shkojë edhe më tej, duke përfshirë largimin e pronarëve, drejtorëve dhe drejtuesve të klubit.

Këto deklarata vijnë pas vendimit të një komisioni të pavarur, i cili e gjeti Manchester Cityn fajtor për 114 nga 115 shkelje të rregullave financiare të kryera gjatë periudhës 2009-2018.

Manchester City i ka mohuar akuzat dhe ka apeluar vendimin. Deri tani, ndaj klubit nuk janë bërë të ditura sanksione përfundimtare.


Shtuar 7.10.2026 12:58

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