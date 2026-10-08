Real Madridi po e projekton të ardhmen me Bellinghamin, kontratë e re për ta mbajtur larg Ligës Premier

Real Madridi ka nisur përgatitjet për rinovimin e kontratës së Jude Bellinghamit, duke synuar të sigurojë të ardhmen afatgjatë të mesfushorit anglez dhe ta kthejë atë në një nga shtyllat e gjeneratës së re të klubit.
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Sipas ekspertit të transferimeve, Fabrizio Romano, “Los Blancos” duan ta zgjasin marrëveshjen e Bellinghamit, edhe pse 23-vjeçari e ka kontratën aktuale me klubin deri në vitin 2029.
Mësohet se Bellingham ndihet komod në Madrid, kështu që nuk ka ndonjë presion të afërt për një marrëveshje të re. Megjithatë, drejtuesit e klubit kërkojnë t’i përmirësojnë kushtet e kontratës, duke marrë parasysh rëndësinë në rritje që ai ka si për Real Madridin, ashtu edhe për kombëtaren angleze.
Bisedimet pritet të kryhen pa ngut, por qëllimi i klubit është i dallueshëm: të forcojë pozicionin e Bellinghamit në skuadër dhe ta bëjë më pak tërheqës një rikthim eventual në Ligën Premier në të ardhmen.
Bellingham nuk ka provuar asnjëherë të luajë në Ligën Premier dhe në të kaluarën ka shprehur dëshirën për ta testuar veten në futbollin elitar anglez gjatë karrierës së tij. Por kjo nuk nënkupton se ai planifikon të largohet nga Real Madridi në vitet e ardhshme.
Kontrata e re pritet të reflektojë edhe statusin në ngjitje të anglezit në “Santiago Bernabeu”. Aktualisht, ai përfiton rreth 20 milionë euro në sezon, ndërsa marrëveshja e re mund t’ia rrisë rrogën vjetore në më shumë se 30 milionë euro, duke e futur atë në grupin e futbollistëve më të paguar të klubit.
Trajneri i Real Madridit, Jose Mourinho, gjithashtu e admiron shumë mesfushorin, çka e vë në pah edhe më qartë rëndësinë e Bellinghamit në projektin e ri të klubit.
Bellingham tashmë renditet ndër kandidatët për “Topin e Artë”, ndërsa në Madrid besohet se ai ende ka hapësirë për ta çuar lojën e tij në një nivel më të lartë.
Paraqitjet e tij të fundit me Anglinë, përfshirë atë kundër Kroacisë, vetëm sa e kanë përforcuar bindjen e klubit se Bellingham mund të bëhet një prej lojtarëve më të rëndësishëm të Real Madridit në vitet e ardhshme.