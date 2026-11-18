Te Real Madridi tashmë ka filluar puna për të gjetur zëvendësuesin e Antonio Rüdigerit, nëse mbrojtësi gjerman do të largohet nga “Santiago Bernabeu” pas përfundimit të këtij sezoni.
Sipas gazetarit spanjoll Jorge Picon nga Radio Marca, shenjat tregojnë se ky mund të jetë sezoni i fundit i Rüdigerit në Madrid. Kontrata e tij skadon në qershor të vitit të ardhshëm dhe, siç raportohet, brenda klubit tashmë pritet një ndarje.
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Nëse konfirmohet largimi pas pesë vitesh, madrilenët do të kenë nevojë për një pasardhës. Picon zbulon se në listën e lojtarëve që po ndiqen janë katër emra: Nico Schlotterbeck nga Borussia Dortmundi, Finn Jeltsch nga Stuttgart, Alessandro Bastoni nga Interi dhe Jacobo Ramon nga Como.
Ky i fundit do të ishte alternativa më e lirë për Real Madridin. Klubi spanjoll kishte futur një klauzolë riblerjeje në marrëveshjen që e çoi 21-vjeçarin te Como në verën e vitit 2025, e cila, sipas raportimeve, është rreth nëntë milionë euro.
Për tre emrat e tjerë, megjithatë, një transferim do të kërkonte një shpenzim shumë më të lartë.
Schlotterbeck nënshkroi një kontratë të re me Borussia Dortmundin në fillim të verës dhe tani është i lidhur me klubin deri në vitin 2031.
Gjithsesi, një klauzolë lirimi mund t’i hapë rrugën largimit verën e ardhshme për një shumë prej 50 deri në 60 milionë eurosh.
Kontrata e Jeltsch me Stuttgartin zgjat deri në vitin 2030, ndërsa ajo e Bastonit me Interin është e vlefshme deri në vitin 2028.
Për të dy këta mbrojtës priten shuma të ngjashme me atë të gjermanit. Për italianin, Barcelona ka shfaqur interes të vazhdueshëm dhe e ka ndjekur prej kohësh situatën e tij te Interi.