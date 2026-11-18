Nisja e sezonit ka qenë jashtëzakonisht e vështirë për Manchester United, një situatë që çoi në largimin e trajnerit Michael Carrick nga detyra.
Sipas Sky Sports, klubi anglez planifikon t’i sigurojë trajnerit të ri Mauricio Pochettino një mbështetje të konsiderueshme në afatin kalimtar të janarit, duke synuar afrimin e një mbrojtësi të majtë, një qendërmbrojtësi dhe një sulmuesi.
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Pochettino pritet të ketë rol aktiv në përcaktimin e objektivave të merkatos, ndërsa raportimet e mëparshme sugjerojnë se ai mund të ketë më shumë pushtet në procesin e rekrutimit sesa paraardhësit e tij në stolin e United.
Në qendër të mbrojtjes, Calvin Bassey i Fulhamit dhe Jarrad Branthwaite i Evertonit janë dy emrat që po monitorohen nga United. Bassey shihet si një alternativë më e lehtë për t’u arritur, pasi kontrata e tij me klubin londinez përfundon në verën e ardhshme; megjithatë, Alvaro Arbeloa ka konfirmuar se Fulham ka në plan t’i ofrojë një marrëveshje të re.
Branthwaite mbetet një objektiv i hershëm i United, por lidhja e tij me Everton deri në vitin 2030 i jep këtij të fundit një pozicion shumë më të fortë negociues.
Për krahun e majtë, Antonee Robinson i Fulhamit pritet të takohet sërish me Pochettinon, me të cilin ka punuar më parë në Shtetet e Bashkuara. Alejandro Balde i Barcelonës mund të jetë një mundësi pas interesimit të verës, ndërsa Rayan Ait-Nouri i Manchester Cityt nuk bën pjesë në planet aktuale.
Në repartin e sulmit, United ende nuk ka një emër që dallohet, pasi Dominic Calvert-Lewin duket se do të qëndrojë te Leeds. E ardhmja e Joshua Zirkzee do të luajë një rol kyç; holandezi është i gatshëm të largohet nëse nuk merr minuta të rregullta përpara hapjes së afatit kalimtar.