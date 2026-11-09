FFK konfirmon dy mungesa për shkak të lëndimeve; Enis Rexhepi pret miratimin e FIFA-s

FFK konfirmon dy mungesa për shkak të lëndimeve; Enis Rexhepi pret miratimin e FIFA-s

Valmir Matoshi dhe Erblin Osmani nuk do të jenë pjesë e Kosovës, pasi janë lënduar gjatë angazhimeve me klubet e tyre. Menaxheri i përfaqësueses, Bajram Shala, njoftoi në konferencë për shtyp se këto janë ndryshimet në listë.

Shala foli edhe për tri prurjet e reja: Bleon Kurtulus, Lindrit Kamberi dhe Enis Rexhepi. Sipas tij, dokumentacioni për Kurtulusin dhe Kamberin ka përfunduar, ndërsa ai i Rexhepit ende nuk është kompletuar. Për këtë të fundit, Kosova pret përgjigjen përfundimtare të FIFA-s, e cila nuk e ka miratuar ende afrimin e tij.

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Lumbardh Dellova do t’i bashkohet grupit dhe do t’u nënshtrohet testeve mjekësore. Ai do të jetë në dispozicion nëse konfirmohet se është i gatshëm.

Kosova do të luajë kundër Izraelit dhe Irlandës më vonë këtë muaj.


Shtuar 9.11.2026 12:13

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