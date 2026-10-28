Real Madridi kërkon ndjesë publike ndaj Kinës për deklaratat e Kylian Mbappes

Real Madridi kërkon ndjesë publike ndaj Kinës për deklaratat e Kylian Mbappes

Real Madridi ka publikuar një kërkimfalje për popullin kinez, pas komenteve të Kylian Mbappes për ish-liderin e vendit, Mao Ce Dun.

Gjatë një “talk show”-je, sulmuesi francez e cilësoi Maon diktator. Deklarata nxiti reagime të ashpra nga komuniteti kinez dhe sponsorët.

Të lidhura

None found

Pasi çështja mori përmasa të mëdha dhe nisën të ndërpriteshin bashkëpunime, klubi madrilen u detyrua të kërkonte zyrtarisht falje.

“Real Madrid CF dëshiron t’i kërkojë ndjesë popullit kinez për çdo shqetësim që mund të kenë shkaktuar fjalët e fundit të lojtarit tonë, Kylian Mbappe”.

Klubi shtoi se ka respekt të madh për Kinën, historinë, kulturën dhe qytetarët e saj, si edhe për miliona tifozë kinezë që e duan dhe e admirojnë Real Madridin.

“Klubi ynë i bashkohet kërkimfaljes publike të Kylian Mbappes, i cili ka shprehur keqardhje për fjalët e tij dhe ka rikonfirmuar respektin për popullin kinez”.

Në deklaratë, Real Madridi riafirmoi përkushtimin ndaj respektit, bashkëjetesës dhe mirëkuptimit mes kulturave, si dhe shprehu dëshirën për të forcuar më tej lidhjet e miqësisë dhe dashurisë që e bashkojnë me Kinën dhe qytetarët e saj.


Shtuar 28.10.2026 10:42

Tags: , ,
Mbappe përballet me reagime politike pas deklaratës për Mao Ce Dunin, ndërsa SHBA-ja e mbështet

Mbappe përballet me reagime politike pas deklaratës për Mao Ce Dunin, ndërsa SHBA-ja e mbështet
Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin

Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin
Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës

Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës
Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën

Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën
Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron

Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron
Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë

Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë
Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë

Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë
Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas

Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas