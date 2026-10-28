VIDEO/ Studentët e Mjekësisë nisin marshimin drejt Ministrisë së Arsimit: Kërkojmë revolucion

Këtë të mërkurë, studentët e Fakultetit të Mjekësisë, kanë nisur marshimin drejt Ministrisë së Arsimit, duke dalë në protestë për të kërkuar ndryshime dhe për të shprehur pakënaqësitë e tyre.
Me thirrjen “studentët kërkojmë revolucion”, ata janë mbledhur për të përcjellë mesazhet e tyre dhe për të kërkuar reagim nga institucionet përgjegjëse.
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Kujtojmë që prej më shumë se dy javësh, studentët kanë bojkotuar mësimin dhe kanë dalë në protestë, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë.
Në mbështetje të tyre kanë dalë edhe pedagogët, të cilët janë solidarizuar, duke thënë se do të qëndrojnë në krah të studenteve deri në plotësimin e kërkesave, ku kryesorja është dorëheqja e Edi Ramës.