VIDEO/ Studentët e Mjekësisë nisin marshimin drejt Ministrisë së Arsimit: Kërkojmë revolucion

VIDEO/ Studentët e Mjekësisë nisin marshimin drejt Ministrisë së Arsimit: Kërkojmë revolucion

Këtë të mërkurë, studentët e Fakultetit të Mjekësisë, kanë nisur marshimin drejt Ministrisë së Arsimit, duke dalë në protestë për të kërkuar ndryshime dhe për të shprehur pakënaqësitë e tyre.

Me thirrjen “studentët kërkojmë revolucion”, ata janë mbledhur për të përcjellë mesazhet e tyre dhe për të kërkuar reagim nga institucionet përgjegjëse.

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Kujtojmë që prej më shumë se dy javësh, studentët kanë bojkotuar mësimin dhe kanë dalë në protestë, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë.

Në mbështetje të tyre kanë dalë edhe pedagogët, të cilët janë solidarizuar, duke thënë se do të qëndrojnë në krah të studenteve deri në plotësimin e kërkesave, ku kryesorja është dorëheqja e Edi Ramës.

 


Shtuar 28.10.2026 10:44

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