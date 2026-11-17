Real Madridi nuk do ta pengonte largimin e Trent Alexander-Arnoldit dhe është i gatshëm të marrë në konsideratë ofertat për mbrojtësin e djathtë anglez.
Sipas raportimit të Sky Sport Germany, klubi spanjoll nuk e ka përjashtuar shitjen e 28-vjeçarit, i cili nuk ka arritur të justifikojë pritshmëritë pas transferimit me parametra zero nga Liverpooli në vitin 2025.
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Që prej mbërritjes së tij në Madrid, Alexander-Arnold ka hasur vështirësi për të fituar një rol të qëndrueshëm në formacionin titullar. Ardhja e Jose Mourinhos në drejtimin e skuadrës e ka bërë edhe më të ndërlikuar situatën e tij.
Gjatë tetë ndeshjeve të këtij sezoni, anglezi ka nisur vetëm pesë prej tyre nga minuta e parë.
Në krahun e djathtë të mbrojtjes, Mourinho i ka dhënë përparësi Federico Valverdes, ndërsa në garën për këtë pozicion është edhe Denzel Dumfries.
Emri i Alexander-Arnoldit është lidhur me Bayern Munichun, megjithatë klubi bavarez nuk po e ndjek aktualisht në mënyrë aktive mundësinë e transferimit të tij.
Interes për mbrojtësin kanë shfaqur gjithashtu Chelsea dhe Liverpooli, skuadra ku ai kaloi pjesën më të madhe të karrierës dhe u afirmua si një nga mbrojtësit më të mirë në botë.
Pavarësisht këtyre raportimeve, Mourinho i kishte hedhur poshtë së fundmi zërat për një largim të Alexander-Arnoldit gjatë afatit kalimtar të janarit.