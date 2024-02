Real Madridi do t’i vlerësojë dy yjet e Gironas gjatë përballjes në La Liga

Carlo Ancelotti dhe lojtarët e tij të Real Madridit do të jenë plotësisht të përqendruar në sigurimin e fitores ndaj Gironas në përballjen e sotme (e shtunë) në La Liga në Santiago Bernabeu. Një fitore për nikoqirët do të jepte një shtysë të madhe në garën për titull, me skuadrën katalunase që është sfiduesi i tyre më i afërt në këtë fazë.

Ndërsa skuadra e parë do të jetë plotësisht e përqendruar në detyrën në fjalë, hierarkia e Real Madridit do ta përdorë ndeshjen si një mundësi për të zbatuar rregullin mbi dy blerjet e mundshme të verës.

Sipas gazetës Marca, Miguel Gutierrez dhe Yan Couto do të shikohen gjatë ndeshjes, me të dy lojtarët që ka të ngjarë të jenë në listën e ngushtë të transferimeve të Los Blancos.

Real Madrid synon të nënshkruajë një mbrojtës të ri të majtë këtë verë, me Ferland Mendy që do të largohet. Alphonso Davies është objektivi i tyre kryesor, por nëse e humbasin atë, Gutierrez do të vendosej mirë si një alternativë.

Me Dani Carvajal në plakje dhe Lucas Vazquez në skadencë në verë, Real Madrid mund të zgjedhë gjithashtu një nënshkrim me mbrojtësin e djathtë dhe Couto ka të ngjarë të jetë një opsion. 21-vjeçari është një mbështetës i Los Blancos, edhe pse negociatat me Manchester Cityn në verë mund të jenë shumë të vështira.

Nuk është për t’u habitur që Real Madridi po shikon Gutierrez dhe Couto, pasi ata janë treguar këtë sezon si lojtarë të shkëlqyer. Mbetet për t’u parë nëse njëri do të përfundojë në kryeqytetin spanjoll deri në fund të verës. /Telegrafi/