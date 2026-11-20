Instituti Parlamentar pranë Kuvendit të Maqedonisë së Veriut ka bërë publike një analizë statistikore mbi përbërjen etnike dhe gjinore të personave që Kuvendi i ka zgjedhur ose emëruar në poste të ndryshme.
Raporti përfshin harkun kohor nga 1 qershori 2024 deri më 1 nëntor 2026 dhe është hartuar pas një kërkese të një deputeti, sipas 3-shi.net.
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Informacionet janë nxjerrë nga të dhënat që vetë funksionarët kanë deklaruar në biografitë e shkurtra të dorëzuara pranë Kuvendit.
Nga numri i përgjithshëm prej 204 personash, 127 janë maqedonas, që përbën 62,3 për qind të totalit, ndërsa 52 janë shqiptarë, ose 25,5 për qind. Katër funksionarë janë romë (2,0%), tre janë serbë (1,5%), dy turq (1,0%), një maqedonas mysliman (0,5%) dhe një vllah (0,5%). Për 14 persona, që zënë 6,9 për qind, nuk ka të dhëna për përkatësinë etnike pasi nuk janë deklaruar.
Sa i përket ndarjes sipas gjinisë, 67 prej funksionarëve janë gra, që përfaqëson 32,8 për qind, ndërsa burrat janë 137, ose 67,2 për qind e totalit.
Në grupin e grave, 49 prej tyre janë maqedonase (73,1%), 10 janë shqiptare (14,9%), një është serbe (1,5%) dhe një tjetër vllahe (1,5%). Gjashtë gra nuk e kanë bërë të ditur përkatësinë e tyre etnike, çka përbën 9,0 për qind.
Ndër burrat, 78 janë maqedonas (56,9%), 42 janë shqiptarë (30,7%), katër romë (2,9%), dy turq (1,5%), dy serbë (1,5%) dhe një maqedonas mysliman (0,7%). Tetë burra, ose 5,8 për qind, nuk janë deklaruar.
Përqindja e pjesëmarrjes së grave brenda secilës bashkësi etnike tregon se te maqedonasit 38,6 për qind e funksionarëve janë gra, te shqiptarët kjo shifër është 19,2 për qind, ndërsa te serbët arrin 33,3 për qind. Te turqit dhe romët nuk ka asnjë grua në mesin e funksionarëve të zgjedhur apo të emëruar. Te vllahët, i vetmi funksionar i evidentuar është grua, që përbën 100 për qind të përfaqësimit të kësaj bashkësie.