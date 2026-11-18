Mauricio Pochettino ka ofruar një përgjigje që tërheq vëmendjen kur u pyet rreth shqetësimeve të Manchester Unitedit për distancën e mbuluar dhe intensitetin e vrapimeve gjatë periudhës së Michael Carrick në krye të skuadrës.
Trajneri argjentinas e mbylli qëndrimin e tij si përzgjedhës i Shteteve të Bashkuara me një sukses 2-0 kundër Haitit, në ndeshjen e dytë çerekfinale të Ligës së Kombeve të CONCACAF-it. Tani ai dhe ekipi i tij teknik do të nisen për në Manchester, pasi javën e kaluar firmosën një marrëveshje dyvjeçare e gjysmë me “Djajtë e Kuq”.
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Pochettino merr frenat e një ekipi që ndodhet në një gjendje të vështirë dhe kërkon përmirësime të menjëhershme. Manchester Unitedi aktualisht mban vendin e 18-të në Ligën Premier, me vetëm tetë pikë pas 10 javësh kampionat. Sfida e parë e trajnerit të ri do të jetë tejet e ndërlikuar, pasi më 22 nëntor ekipi do të udhëtojë në “Anfield” për t’u ndeshur me Liverpoolin.
Një prej shqetësimeve kryesore që ka ndjekur paraqitjet e skuadrës gjatë këtij sezoni lidhet me mungesën e energjisë fizike. Të dhënat e FotMob tregojnë se Unitedi renditet i 19-ti në Premier League për kilometrat e kaluara në fushë, me një mesatare prej 112.5 kilometrash për ndeshje, ku vetëm Liverpooli ka shifra më të ulëta.
Gjatë kohës së Carrick, klubi anglez ka shfaqur gjithashtu dobësi në sprintet me intensitet të lartë, ku është i 17-ti, si dhe në shpejtësinë mesatare maksimale, ku zë pozitën e 19-të.
Kur u pyet lidhur me këtë çështje në konferencën e tij të fundit për mediat si trajner i SHBA-së, Pochettino nënvizoi se futbolli nuk ka të bëjë thjesht me të vrapuarit, por me mënyrën se si lojtarët lëvizin dhe me qëllimin që ata kanë gjatë lojës.
“Futbolli është tejet i ndërlikuar. Nuk besoj se rëndësi ka vetëm nëse dikush vrapon apo jo. Duhet të vraposh në mënyrën e duhur. Duhet të vraposh me një synim, duhet të vraposh si grup dhe më pas duhet të luash. Duhet ta kuptosh se çfarë kërkohet prej teje. Duhet ta shprehësh talentin që ke”.
“Qasja mendore luan një rol thelbësor. Detyra jonë është t’u hapim mendjen futbollistëve dhe të përpiqemi ta zëvendësojmë këtë bindje: ‘Oh, unë s’mund të vrapoj’. Jo, ti mundesh. Mund të luash, të ndihesh i lirshëm dhe ta tregosh aftësinë tënde. Futbolli lidhet me qëndrimin, mënyrën e të menduarit, marrëdhëniet mes lojtarëve, emocionet dhe ndërveprimin”.
“Ka shumë faktorë që duhet të punojnë në harmoni. Nuk mjafton të thuash: ‘Kjo skuadër lëviz ose nuk lëviz’. Këto janë statistika dhe, sigurisht, informacione me vlerë”.
“Por në fund të fundit, çelësi qëndron te mënyra se si i ndërthurim ato dhe si arrijmë të gjejmë rrugën e duhur. Futbollisti i ditëve të sotme sillet si një mizë në fushë dhe duhet të jetë gjithmonë i zgjuar për të ditur se cilin mekanizëm duhet të aktivizojë”, u shpreh Pochettino.